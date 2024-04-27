Российской пожарной охране – 375 лет!

Под марш Преображенского полка торжественно вынесли флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Главного управления МЧС России по Ленобласти. Знаменная группа – курсанты Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России – выстроилась на сцене в почетном карауле.

На экране продемонстрировали видеопоздравление от победителей конкурса ГУ МЧС России по Ленинградской области «Огонь без опасности» – учеников Толмачевской средней школы.

Награды за профессионализм

Первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков зачитал поздравительный адрес от главы региона и вручил награды троим сотрудникам МЧС.

Героев праздника поздравил депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров. За достигнутые успехи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей благодарности депутата Госдумы были удостоены трое сотрудников, в том числе гатчинец – старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель 42 ПСЧ 18 пожарно-спасательного отряда Сергей Козликин, отдавший службе 12 лет.

Поздравительную речь произнес и.о. главного федерального инспектора Ленинградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гончаров, отметивший, что 375 лет пожарной охраны России – это путь мужества, инноваций и несгибаемой воли.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев выступил с поздравлением от имени председателя областного парламента и депутатов: «День пожарной охраны объединяет всех, для кого спасение человеческой жизни – каждодневная ответственная и напряженная работа. Сопереживание, отвага и просчитанный риск – неотъемлемая часть благородного и почти всегда опасного труда. Ваша служба – это подвиг в мирное время. Для вас не существует чужой беды. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Мы ценим ваши заслуги и заслуги ветеранов пожарной службы», – говорится в поздравлении.

Благодарность председателя Законодательного собрания объявлена мастеру газодымозащитной службы группы обслуживания 61 пожарно-спасательной части 28 ПСО Андрею Хартукову и заместителю начальника 18 пожарно-спасательного отряда, лейтенанту внутренней службы Егору Шутову. Егор Юрьевич служит в гатчинской пожарной охране 15 лет, начав этот путь рядовым пожарным.

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Дейнека вручил пожарным 11 медалей МЧС России «За спасение на пожаре». В числе награжденных – представители 28 пожарно-спасательного отряда из Тихвина, 37 ПСО из Соснового Бора, пожарные Всеволожского района.

За смелость и решительность в экстремальной ситуации при эвакуации трех человек с места пожара в г. Выборге грамотой Главного управления МЧС России по Ленинградской области награждены две школьницы – ученица Бугровского центра образования № 2 Маргарита Воробьева и Стефания Архангельская из Выборгской гимназии № 11. Медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела» удостоен добровольный пожарный-спасатель Владимир Буторов; нагрудный знак «Ветеран МЧС России» вручен председателю регионального отделения ветеранов Дмитрию Терещенкову.

За безупречное служение делу гражданской обороны, большой вклад в воспитание личного состава подразделений пожарной охраны на традициях патриотизма, верного служения Отечеству и в связи с Днем пожарной охраны благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Ленинградской области награждены ветераны пожарной охраны: Нина Никитична Царькова, Галина Михайловна Параконная, Нина Алексеевна Кочетыгова, Надежда Николаевна Черникова и Николай Николаевич Бакунович, возглавлявший Гатчинскую противопожарную службу полвека назад. В ответном слове Николай Николаевич поздравил коллег с профессиональным праздником, а ветеранов службы – с Днем советской пожарной охраны, который на протяжении многих лет отмечался 17 апреля.

На боевом дежурстве

Евгений Дейнека, обращаясь к личному составу и гостям праздника, подчеркнул, что сегодня пожарная охрана Ленинградской области – это большой мощный гарнизон:

- Сейчас, во время нашего праздничного мероприятия, 1103 человека находятся на боевом дежурстве. Вместе с ними боевую вахту несут 290 единиц основной и специальной пожарной техники. Вся эта мощная сила находится в 228 пожарно-спасательных подразделениях: это и Федеральная противопожарная служба МЧС России, и противопожарная служба региона, и ведомственная и частная пожарная охрана, а также наши добровольцы. Отрадно, что вся эта сила в прошлом году победила почти 7000 тысяч техногенных пожаров и потушила порядка 1200 пожаров природных – свыше 500 гектаров. Благодаря нашим усилиям при тушении пожаров было эвакуировано и спасено более полутора тысяч человек, в том числе больше сотни детей. Наши ребята выезжали на ДТП – более 1600 за год, в которых было спасено 556 человек, включая шестерых детей.

Евгений Дейнека отметил особые условия службы в Ленинградской области: территория бурно развивается, идет промышленная застройка, поэтому количество пожарных подразделений растет, как, впрочем, и число реагирований. Поэтому в регионе многое делается для того, чтобы пожарная служба развивалась:

- Ленобласть – один из немногих субъектов, где идет развитие пожарной охраны. За последний год у нас прибавилось пять пожарно-спасательных подразделений: два частных охранных, два договорных федеральных, которые охраняют пожароопасные объекты, и одно подразделение Ленинградской противопожарной службы в Кудрово.

Новая техника и надбавка к зарплате

Как подчеркнул Евгений Дайнека, большое внимание уделяется правительством области и лично губернатором Александром Дрозденко вопросам технического оснащения. За прошлый год в реагирующие подразделения всех видов пожарной охраны пришла 31 единица новой техники на сумму свыше 240 млн рублей. 80 пожарно-химических станций региона, которые сегодня следят за пожарной обстановкой в лесу, получили 22 единицы новой техники и еще более 50 наименований различного пожарно-технического вооружения – рукава, стволы, мотопомпы и прочее: на 90 млн рублей и тоже за счет средств бюджета Ленобласти. Хорошее техническое оснащение дает оперативность реагирования – хоть в лесной местности, хоть в населенном пункте.

Одним из важнейших достижений Евгений Дейнека назвал признание работы пожарных: с 1 января 2024 года все аттестованные сотрудники в Ленобласти получают надбавку к зарплате в размере 50% оклада. Уровень заработной платы сравнялся с Московской областью и Петербургом – впервые за всю историю пожарной охраны 47 региона, и связано это с особой сложностью субъекта.

Профилактика и надзор

Также глава ГУ МЧС России по Ленобласти отметил подразделения пожарного надзора, которые в условиях исключения проверок сумели-таки провести порядка 840 контрольно-надзорных мероприятий:

- Пожарный надзор проводит до 20 тысяч профилактических мероприятий за год, и это сказывается на статистике. На сегодняшний день у нас зарегистрировано на 500 пожаров меньше, чем в первом квартале прошлого года, и в этом есть заслуга профилактики в том числе, – подчеркнул Евгений Дейнека. Он поблагодарил ветеранов пожарной службы – за опыт, передаваемый новым поколениям, и лучшие традиции, с которыми пожарное ремесло живет уже четвертый век.

Кроме того, отдельное спасибо было сказано добровольцам, которые сегодня, несмотря ни на что, развивают это направление работы.

- У нас очень большая территория, много населенных пунктов, которые требуют внимания реагирующих подразделений, но невозможно в каждом поселении разместить полноценную пожарную часть. И здесь на помощь приходят добровольцы. Благодаря совместной работе губернатора с органами местной власти разработана программа до 2030 года, в соответствии с которой мы развиваем пожарное добровольчество. Создаются маленькие пожарные команды – с техническим вооружением, с боевками, которые могут до прибытия основных сил пожарной охраны либо потушить пожар, либо сократить его развитие. И таких выездных реагирующих добровольных пожарных команд мы имеем в Ленобласти шестьдесят, причем шестнадцать из них были включены в боевой расчет в 2023 году. И за это огромное спасибо! В планах до 2030 года создать еще 68 добровольных пожарных команд.

В концертной программе в честь юбилея Российской пожарной охраны приняли участие творческие коллективы Гатчинского дома культуры, Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России им. генерала армии Е.Н. Зиничева. Для коллег пели талантливые сотрудники, в том числе начальник караула 42 пожарно-спасательной части 18 ПСО Наиль Дербишев.

Екатерина Дзюба