Убил кирпичом по голове

26 апреля в 12:15 в полицию Гатчинского района поступило сообщение о драке в поселке Войсковицы, в доме 77 по улице Манина. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил в доме труп 58-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здесь же, на месте происшествия, по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний хозяин квартиры. Он подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта нанес своему оппоненту несколько ударов кирпичом по голове.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Орудие убийства изъято.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.