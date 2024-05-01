«Праздник светлый и свободный! Славься, первый майский день!» Президентская библиотека об истории празднования Первого мая в России

В России День международной солидарности трудящихся впервые отмечался в 1890 году, а в 1891 году в Петербурге группа социал-демократов под руководством марксиста Михаила Бруснева организовала первую маёвку — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. С 1897 года маёвки носили политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями.

После Октябрьской революции 1 Мая стало государственным праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады. Девизом праздника стали слова: «Мир. Труд. Май». К этому дню слагали речевки, девизы, рисовали агитационные плакаты. В «Первомайской хрестоматии» собраны стихи, посвящённые празднику. Среди авторов – Сергей Городецкий, Демьян Бедный и другие поэты. «Праздник светлый и свободный!/ Славься, первый майский день!/ Наш союз международный/ Новым блеском ты одень», – писал революционер Иван Каляев.

Помимо стихов в издании опубликован отрывок из фантастической повести «Первомайский сон», написанной в 1921 году Владимиром Кирилловым. Главный герой ложится спать с мыслью о том, что утром ему нужно выступить с речью о значении 1 Мая в истории. Во сне он переносится из своего 1921 года в Москву 1999 года. Переместившийся во времени герой потрясён увиденным: «Бедный язык мой, убогая мечта, вашими ли средствами передам я всю величавость и красоту увиденного мною? Два мира, расторгнув грани веков, сошлись здесь вплотную. Направо был Кремль во всём очаровании средневекового зодчества, налево – новый мир, воплотивший всю мощь, всю величавость человеческого гения». Путешествуя по столице, герой попадает на первомайскую демонстрацию и восклицает: «Если бы жившие в моё время видели хоть бы частицу этой прекрасной и счастливой жизни, они удесятерили бы свою энергию в борьбе за будущее».

На портале Президентской библиотеки представлены многочисленные изобразительные материалы – фотографии, плакаты и открытки о том, как отмечали праздник в разные годы. В подборке «Празднование 1 Мая», которая входит в коллекцию «1917», размещены редкие фотографии празднования этого дня в разных районах Петрограда. В центре города: фотографии «Празднование 1 мая. Марсово поле», «1-го мая (18-го апреля) 1917 г. На Исаакиевской площади. Петроград», «Мариинская площадь. Народный праздник 1 мая 1917 г.», «Празднование 1 мая. Троицкий мост». На заводских окраинах: фотография «1-го мая (18-го апр.) 1917 г. Инструментальная м. П. З. Петроград». Есть среди фотографий и работы знаменитых Александра и Виктора Буллы (например, «1 мая 1917 г. на Дворцовой площади» и другие).

Среди документов советского времени, посвящённых празднику, выделяется сборник «1-е мая у пионеров», изданный Новосибирским (Новониколаевским) отделом комсомольской организации как руководство для проведения праздника у пионеров.

В годы Великой Отечественной войны изобразительные материалы к празднованию 1 Мая дополняются фронтовой тематикой. Например, плакаты Александра Чечнёва «Первомайский подарок: от автоматчицы и автоматчика – смерть немецкому захватчику!», Виктора Говорова «Да здравствует 1 Мая! Всё для фронта, всё для победы над врагом!» C этими и другими изображениями можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Плакаты» электронной коллекции «Память о Великой Победе».

В коллекции «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки» размещены газетные статьи военных лет, посвящённые празднованию Первомая. Например, статьи из «Белёвской правды» – органа райкома ВКП(б), райсовета и горсовета (1942), из газеты «За Родину» – органа Витебского РК КП(б)Б и Райсовета депутатов трудящихся (1943).

Кроме того, на портале размещена цифровая копия Приказа Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 1945 года № 20. Сталин поздравляет народ с 1 Мая и «в честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся» приказывает в столицах союзных республик и в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе произвести салют двадцатью артиллерийскими залпами.

Первомай был призван объединить строителей нового государства, новой реальности. Тем, кого не могли поздравить с праздником лично, посылали праздничные открытки, которые лучше любой фотографии передают дух эпохи. Последняя официальная первомайская демонстрация в России прошла 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда.

В фонде Президентской библиотеки представлены первомайские открытки советского времени. С ними можно ознакомиться в электронном читальном зале, расположенном по адресу Сенатская, д. 3, а также более чем в 1600 центрах удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки, открытых на территории Российской Федерации и за рубежом.