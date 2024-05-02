Гатчина – столица лестниц

На открытии выставки присутствовали заместитель главы администрации по экономике Гатчинского района Галина Никифорова и председатель комитета по культуре Мария Титова, представители ООО «Завод высотных конструкций «Новая высота», гатчинцы, увлекающиеся историей, краеведы, художники, журналисты.

- Идея выставки родилась у Анатолия Горбатенко. Мы предложили связать ее с Гатчиной и показать исторический аспект. История – это ведь не только вчерашний день, это и день сегодняшний, который когда-то тоже станет историей. Мы предлагаем рассмотреть образ лестницы с разных точек зрения: морали, истории, религии, искусства, символики… Поразмышлять, что лестница может быть символом поддержки, восхождения, преодоления, приобретения знаний. И это наш первый шаг к освоению многообразной темы, - рассказала научный сотрудник музея Юлия Федив.

- Образ лестницы безграничен. Мы не претендуем на полноту и завершенность наших поисков. Лишь надеемся, что выставка подтолкнет и вас к размышлениям о том, что же все-таки есть лестница, - отметил Анатолий Горбатенко.

Первая часть выставки посвящена истокам: здесь представлены самые древние наскальные изображения и самые первые деревянные лестницы. Какую функцию они выполняли помимо утилитарной?

На выставке лестница представлена и как символ во многих культурах. В религии – это дорога к Богу. На открытках – символ благосостояния. А еще она играет заметную роль в современном искусстве – в архитектуре, литературе, живописи, не редко присутствует на фотографии, в обрядах и традициях.

Все связно и не случайно. В зале представлена известная книга Михаила Шемякина «Лестница в искусстве» и графическая работа победителя конкурса-фестиваля, организованного Центром Михаила Шемякина, гатчинской художницы Ольги Кадушкиной-Пилипенко.

Далее - исторические параллели. Лестница в творчестве гатчинских художников – это лестница в Рождествено, ведущая к Набокову, и лестница в Пушкинских горах - к могиле Александра Сергеевича Пушкина. В центре зала современные лестницы «Новой высоты» - приставные, раскладные, трансформеры. Сейчас ассортимент продукции предприятия уже превысил 1700 наименований: от подставок бытового использования – до вышек-тур высотой 14,5 метров. В 2025 году завод будет отмечать 15-летие и планирует запуск новых производственных корпусов.

- Мало кто знает еще об одном столичном статусе Гатчины, а она по праву может называться столицей лестниц. Потому что гатчинский завод «Новая высота» по объему производства лестниц вышел на первое место в России. Возможно, тому помогли и сложившиеся обстоятельства. Когда наши партнеры изменили свое отношение к нам, пришлось опираться на собственные ресурсы, собственную продукцию, и именно в это время уже зарекомендовавшая себя продукция завода «Новая высота» оказалась особенно востребованной в нашей стране, - пояснил Анатолий Горбатенко.

По словам руководителя предприятия Егора Ручкина, когда мы говорим о лестнице, каждый представляет ее по-своему: для одного лестница – это широкие мраморные ступени, а для кого-то это возможность заглянуть выше своего горизонта. Ее образ сложен и многогранен, поэтому его так интересно исследовать, анализировать и интерпретировать.

- Лестницы – это символ высоты, стремления к новым достижениям и незаменимый помощник на производстве, в быту, на даче, за городом. Наша задача – помочь людям заглянуть за горизонт. Почти 25 лет компания занимается выпуском оборудования и 14 лет серийно выпускает собственные изделия. На территории площадью 13 тысяч квадратных метров работает около 230 сотрудников. Мы производим стремянки, лестницы для внешнего и внутреннего пользования, вышки, рабочие площадки. Собственная научно-техническая база позволяет нам разрабатывать специальные высотные решения по техническим заданиям заказчиков из нефтегазовых, строительных и других отраслей российской промышленности. Мы стали самым крупным предприятием в России по производству лестниц. В наших планах развиваться и дальше, вместе с Гатчиной и гатчинцами, - сказал Егор Ручкин.

Участники открытия выставки обменялись идеями по выпуску брендированной продукции и проведению новых городских мероприятий в рамках 15-летия предприятия – спортивных, культурных, творческих. Директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая предложила организовать специальную экскурсию по истории Гатчины для сотрудников предприятия.

Экспозиция «Лестница в жизни, в истории, в культуре, в профессии, в Гатчине» будет открыта для всех желающих по 16 июня в часы работы музея города Гатчины (пр. 25 Октября, д. 18), ежедневно с 10 до 18 часов (касса до 17 часов), вторник – выходной

Выставка гатчинских лестниц будет иметь продолжение. На предприятии для нее уже подготовлено музейное помещение. Во второй половине июня начнется переезд. Материалы выставки станут основой нового музея, который со временем будет пополняться и продукцией «Новой высоты», и историческими предметами.

Татьяна Можаева