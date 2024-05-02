Яровой сев идёт

Сельхозпредприятиями района планируется провести яровой сев на площади 9900 га, в том числе сев яровых зерновых на площади 5734 га. Озимые зерновые посеяны на площади 3684 га. По прогнозу, в неудовлетворительном состоянии оказалось 9% озимых посевов, что не должно оказывать заметного влияния на урожай.

Всего под зерновыми культурами будет занято 9400 га. Рапсом планируется засадить, в общей сложности, 846 га (озимого рапса засеяно 300 га). И рапсом, в основном, занимается АО «Красногвардейский», ЗАО «Гатчинское», НИИ в Белогорке.

Картофель сажают по большей части фермеры. В 2024 году под картофелем будет занято 256 га, под овощами – 332 га (на 44 га больше, чем в прошлом году). Однолетние травы планируется посеять на площади 1716 га.

Что касается обеспеченности материально-техническими ресурсами: на сегодняшний момент на поля вывезено 190 тысяч тонн органических удобрений – 105% к плану. Минеральными удобрениями и семенным материалом сельхозпредприятия обеспечены полностью – на 100%.

Готовность сельхозтехники к страде составляет 80%. В 2024 году хозяйствами запланировано приобрести шесть тракторов и один капустоуборочный комбайн.

Как подчеркнула Елена Ильясова, в сельском хозяйстве по-прежнему остро стоит кадровая проблема. При потребности 180 трактористов в наличии – 142. Есть надежда на выпускников средних профессиональных учебных заведений. В этом году студенты сельскохозяйственного факультета ГИЭФПТ, который располагается в Елизаветино, будут проходить практику в хозяйствах Гатчинского района: в «Гатчинском», в «Красногвардейском», на племзаводе «Пламя» и на хлебокомбинате.

Яровой сев был начат 13 апреля. Первой приступила «Славянка-М», начав с сева ячменя на 10 га. На сегодняшний день «Красногвардейский» засеял 100 га ячменя, ООО «Семеноводство» – 20 га пшеницы, ООО «Суйдинское» – 100 га пшеницы.

В Гатчинском районе подкормлены яровые, многолетние травы, проведено боронование кормовых культур, протравлено 407 тонн семян.

Однако без государственной поддержки аграриям было бы сложно проводить весенне-полевые работы. На сегодняшний день гатчинские сельхозпроизводители заключили с областным комитетом по АПК 87 соглашений о предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджета. Прогноз погоды благоприятствует, чтобы начать масштабный сев!