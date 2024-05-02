Победа в конкурсе рисунка

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 24 апреля состоялась церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Заботимся о семье - заботимся о России», посвященного Году семьи в Российской Федерации и Году команды заботы в Ленинградской области.

На конкурс поступило 223 работы из всех районов Ленинградской области. Воспитанница подготовительной группы «Шалунишки» детского сад № 51 г. Гатчины Анна Карабешкина вошла в число победителей со своей работой «Семейные традиции». Благодарственное письмо и подарок Анне вручили председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, его заместитель Татьяна Тюрина и депутат Татьяна Бездетко.

Поздравляем победительницу конкурса и ее талантливого воспитателя и художественного руководителя Екатерину Викторовну Химонен.