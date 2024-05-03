Благодатный огонь доставят в Ленобласть

По благословению правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в Пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня будет доставлен в храмы и обители Санкт-Петербургской Митрополии.

Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит накануне Пасхи и является символом Воскресения Христова для миллионов Православных христиан по всему миру.

Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного.

Лампада с Благодатным огнем доставляется в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в Пасхальную ночь 5 мая, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым, который в течение многих лет обеспечивает это благое дело, а также при содействии Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и помощи авиакомпании «Россия». С 2023 года эта акция проходит при участии Межрегионального благотворительного общественного Фонда им. Александра Невского.

Ввиду ограничений, связанных с авиасообщением, время доставки Благодатного огня увеличивается. Предполагаемое время прибытия в Санкт-Петербург около 02:00 ночи.

Сразу по прибытии в аэропорт Пулково Благодатный огонь будет доставлен к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершает Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Кроме того, в Пасхальную ночь волонтерами Общественного фонда содействия развитию Ленинградской области и АНО «Команда страны», а также депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, светильники с Благодатным огнем будут доставлены по храмам и обителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе: в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, храмы поселений Гатчинского района и многие другие храмы.





Фото из архива "Гатчинской правды"