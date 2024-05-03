Первый Союзный российско-белорусский студенческий отряд благоустраивает Курган Славы под Минском

В Минской области, как и на всем постсоветском пространстве это первый опыт создания союзного отряда, объединившего участников разных из разных стран СНГ. В перспективе подобная практика, получит продолжение, и уже молодые белорусы смогут отправиться в Ленинградскую область.

Ремонтные работы на "Кургане Славы" проходили с 18 апреля по 1 мая 2024 года, и это только первый этап - в мае этого года планируется второй волонтёрский выезд на территорию Беларуси при участии добровольцев из Ленинградского областного студенческого отряда. Вместе со студенческими отрядами на Кургане трудятся работники местного дорожного ремонтно-строительного управления. Ребята помогают специалистам ремонтировать, благоустраивать и озеленять территорию у мемориального комплекса.

Студенты из России проживали в Смолевичах. Для ребят здесь были налажены быт, питание и культурный досуг. О радушии белорусов участники акции знают не понаслышке: в рамках международного молодежного патриотического проекта "Дорогами памяти и славы" в 2023 году делегаты Ленинградского областного студенческого отряда побывали в Могилевской области, где с пользой провели время, посетили основные достопримечательности региона.

Студентка Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина - Ия Ибатуллина в Республике Беларусь во второй раз. Девушка ехала трудиться с удовольствием:

«Когда от ресурсного добровольческого центра при Комитете по молодёжной политике Ленинградской области предложили поработать на Кургане Славы в Беларуси, мы не раздумывали и готовы были ехать просто как волонтёры. Надеюсь, что удастся побывать здесь и на мероприятии в честь 80-летия освобождения Беларуси, которое пройдет 3 июля с участием Президента Республики Александра Григорьевича Лукашенко. Будет приятно увидеть результаты совместной работы волонтеров из Минской и Ленинградской областей, когда реконструкция Кургана Славы будет завершена к празднованию. Все необходимое для работы у нас есть: часть рабочей одежды выдали на месте, кроме того комитет по молодежной политике Ленинградской области снабдил нас дождевиками, кепками и жилетами».

Завершение благоустройства Кургана Славы планируется к 3 июля - Дню независимости Республики Беларусь - главному празднику Белорусской государственности.

1 мая - в День Весны и Труда первый секретарь Минского Облисполкома Татьяна Клишевич организовала для делегации Ленинградской области встречу с заместителем начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского Облисполкома. Встреча прошла в формате круглого стола, где обсудили ход работы на «Кургане Славы», а также обменялись опытом в вопросах привлечения молодежи в движение студенческих отрядов и организации их работы в Республике Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, были рассмотрены планы дальнейшего сотрудничества Студенческих отрядов дружественных стран.