«Песни Победы» на гатчинской земле

В этом году фестиваль «Песни победы» приобрел статус межрегионального, объединив коллективы и солистов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии. В фестивале приняли участие взрослые исполнители и творческие коллективы учреждений культурно-досуговой сферы, которые работают в вокальном жанре по направлениям народного, академического и эстрадного вокала.

По итогам отборочного тура в финальном прослушивании приняло участие 57 номинантов. Среди победителей фестиваля есть и коллективы из Гатчинского района.

По решению членов жюри лауреатами I степени стали:

- ансамбль русской песни «Горница» (номинация «Народный вокал. Ансамбли», Центр творчества юных, Гатчина);

- вокально-инструментальный ансамбль «Друзья» (номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли», Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»).

Дипломы лауреатов II степени завоевали следующие гатчинские коллективы:

- Женский академический хор «Акварель» (номинация «Академический вокал. Хоры», Гатчинский городской Дом культуры»);

- Академический хор ветеранов войны и труда (номинация «Академический вокал. Хоры», Гатчинский городской Дом культуры);

- ансамбль русской песни «Любава» (номинация «Народный вокал. Ансамбли», Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»»).

Лауреатом III степени стал ансамбль русской песни «Россияночка» (номинация «Народный вокал. Хоры», Пудостьский культурно-спортивный комплекс).

Гран-при фестиваля «Песни Победы» завоевала Наталья Полтавская (номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Любители», КДЦ «Синявино», п. Синявино, Кировский район).