Гатчина празднует День Победы

Губернатор Александр Дрозденко, депутаты областного парламента, руководители Гатчинского района, ветераны, представители молодежных организаций возложили цветы к Вечному огню.

- С днём Великой Победы! Мы знаем, кто брал Берлин и ставил знамя над рейхстагом, и кому капитулировала нацистская Германия. Мы, ленинградцы, особо это помним. Мы должны помнить каждого и всех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, кто погиб в блокадном Ленинграде, был замучен в концлагерях. Тех, кто умирал у станков, следуя девизу: «Все для фронта, все для победы», — сказал глава региона.

Также Александр Дрозденко вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине. На площади у мемориала собрались жители города, ветераны, дети и молодежь, представители администрации, депутаты, сотрудники силовых структур, предприятий и организаций.

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В этот день на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина состоялся митинг в честь 9 Мая.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, выступая перед собравшимися, передала всем поздравления с Днем Победы от бойцов, находящихся на лечении в Гатчинском госпитале.

С 9 Мая гатчинцев поздравил заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, заместитель председателя районного совета депутатов Сергей Воскресенский, ветеран боевых действий, участник СВО Игорь Петрушенко.

Капитан 1 ранга, председатель комитета офицеров запаса и в отставке Гатчины и Гатчинского района Виктор Иванов прочитал стихотворение собственного сочинения.

В память героев - жертв Великой Отечественной войны - была объявлена минута молчания. Благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер совершил литию, и все участники митинга возложили цветы к памятнику воинам и Вечному огню.

Вечером большой праздничный концерт прошел на плацу перед Гатчинским дворцом.