Победная эстафета в Гатчине

Спортсменам были предложено три различные дистанции: 8 человек по 80 метров, 12 человек по 80 метров или 7 километров на команду из 17 человек.

В первом забеге участвовало 12 сборных команд детских садов и 11 команд начальных школ.

Среди дошкольников в упорной борьбе победили маленькие спортсмены детского сада №26, второе место – детский сад №24, третье место – детский сад №52.

Среди начальных школ лучшие результаты показали любители бега базовой школы, на втором месте – начальная школа №5, на третьем – школа №4.

Следом стартовала эстафета для старших школьников, студентов вузов и колледжей и взрослых любителей спорта.

Среди общеобразовательных школ города Гатчины самыми быстрыми оказались ученики лицея №3, второе место – школа №2, третье место – школа №9.

Звание самой сильной студенческой команды подтвердил Гатчинский педагогический колледж им.К.Д. Ушинского.

У будущих педагогов еще одна награда. Спортивный клуб «Феникс» педколледжа стал победителем среди сборных команд спортивных клубов Гатчины. Второе место занял самый многочисленный по составу любителей бега клуб «Гатчинские пробежки», третье место - у самого опытного клуба «Сильвия».

Торжественная церемония награждения состоялась у киноконцертного зала «Победа». Спортсменов приветствовали председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов и ветеран спорта, призер первой эстафеты, а теперь ее бессменный ведущий Вениамин Соловьев. Награды получили участники, призеры и победители. Лучшим были вручены медали особого образца и кубки.

Завершением эстафеты стало возложение цветов к памятнику «Воинам-освободителям».

Татьяна Можаева