Корюшка идёт!

Интерактивные площадки фестиваля начнут работу с 11:00. Посетители смогут заглянуть в Рыбацкую деревню, где производители Ленинградской области представят широкий ассортимент свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома. Можно будет приобрести как хорошо известные, так и редкие виды рыб, среди которых — кета, минога, хариус, налим, сельдь и другие.

На гастрономической площадке можно будет попробовать всевозможные рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах изучить все тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки и рыбный суп.

На Ярмарке ремесел будут представлены изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы: волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское кружево, керамика, вырицкие гобелены, изделия из кожи и множество сувениров в виде корюшки и рыбок.

Фестиваль предлагает интересный и разнообразный досуг для всей семьи: в зонах детской активности и семейного отдыха можно научиться росписи по дереву, написать картину по номерам, сыграть в пинг-понг, сделать фотографии на память в необычных декорациях.

Желающие испытать свое рыбацкое счастье смогут принять участие в конкурсе рыбной ловли, по итогам которого победители будут награждены подарками и дипломами. Для болельщиков запланирован запуск мальков в акваторию реки Волхов.

Концертная программа Фестиваля «Корюшка идет!» порадует выступлением творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, звезд отечественной эстрады и кавер-групп. Ведущим исполнителем праздника станет известная российская певица Слава. Концертная площадка будет работать в режиме нон-стоп с 11:00 до 21:00.

Любознательным гостям будут предложены различные пешеходные экскурсионные маршруты по Новой Ладоге, а также автобусные путешествия в Старую Ладогу с посещением Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря и исторического туристского фестиваля «К истокам Руси», на котором посетители увидят реконструкции исторических сражений, показательные состязания, побывают в тематических торговых и ремесленных зонах.