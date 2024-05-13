Всероссийский полумарафон «ЗаБег» 19 мая ограничит движение в Гатчине

19 мая с 8.00 до 14.00 для проведения полумарафона в Гатчине будет ограничено движение автотранспорта по маршруту пробега:

- проспект 25 Октября - от ул. Чкалова до ул. 7 Армии (проезды по Чкалова и 7 Армии открыты),

- улица Хохлова - от проспекта 25 Октября до ул. Крупской,

- улица Крупской - от Хохлова до 7 Армии (проезд по 7 Армии открыт),

- ул. Радищева - от проспекта 25 Октября до ул. Карла Маркса (проезд по К. Маркса открыт),

- Госпитальный переулок - от проспекта 25 Октября до Радищева,

- улица Красная - от ул. Соборной до Госпитального пер.

Просим с пониманием отнестись к проведению Всероссийского старта и заранее спланировать свои автомаршруты.

На старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег» 19 мая выйдут 1500 участников. Они будут соревноваться за Гатчину во Всероссийском рейтинге на 4 дистанциях.

Расписание 19 мая:

- 08:30 Разминка участников на дистанцию 21,0975 км

- 09:00 Старт на дистанцию 21,0975 км

- 11:15 Разминка участников на дистанции 1 км, 5 км, 10 км

- 11:30 Старт на дистанцию 1 км – мальчики, юноши

- 11:32 Старт на дистанцию 1 км – девочки, девушки

- 11:45 Старт на дистанцию 1 км – мужчины

- 11:47 Старт на дистанцию 1 км – женщины

- 12:00 Открытие соревнований

- 12:15 Старт на дистанциях 5 км и 10 км

- 12:20 Награждение победителей и призеров на дистанции 21,0975 км и 1 км

- 13:45 Награждение победителей и призеров на дистанциях 5 км и 10 км