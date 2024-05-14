ЕГЭ под ключ: как мошенники наживаются на выпускниках

Группы по продаже ответов на ЕГЭ

Ежегодно в популярных мессенджерах и социальных сетях появляются десятки групп, которые предлагают приобрести решение ЕГЭ за небольшую плату (до нескольких тысяч рублей).

Мошенники убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника и выкладывают поддельные отзывы благодарных выпускников, которые воспользовались их услугами. Получив деньги, мошенники отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

Почему в сети нет и не может быть ответов?

- Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность.

- Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются. Входить в «тайную комнату» могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить туда мобильные телефоны и другие электронные устройства.

- Разработчики создают только отдельные задачи, а варианты компонуются автоматически. Затем они шифруются и отправляются по всей стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают непосредственно перед началом экзамена.

- Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена, и они тоже зашифрованы. Затем их загружают в специальную программу, которая автоматически проверяет работы.

Новая схема «развода» выпускников

Совсем недавно специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили массовое создание сайтов и групп в социальных сетях с новым видом мошенничества. Выпускники, плохо сдавшие ЕГЭ, и их расстроенные родители идут на крайние меры в попытке найти бюджетное место. Безусловно, аферисты не упускают возможности на них нажиться: под видом приемной комиссии ВУЗа они предлагают выпускникам купить бюджетные места за баснословные суммы денег. Традиционно после перевода средств мошенники бесследно исчезают.

Помните, бюджетное место в ВУЗе купить нельзя, поскольку это является нарушением законодательства и может привести к уголовной ответственности!

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Кроме того, есть риск вместе с ответами заполучить еще и какое-нибудь вредоносное ПО. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой».