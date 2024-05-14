Поручение губернатора — помогать волонтерам СВО — выполняется
14 мая в Фонде «Ленинградский рубеж» прошла рабочая встреча руководства Фонда, руководителей профильных комитетов Администрации Ленобласти, представителей ЛенВО с руководителями и активистами волонтерских и общественных организаций по оказанию помощи военнослужащим Армии России из Ленинградской области.
На встрече обсуждались две главные темы: помощь с расходными материалами волонтерам, которые шьют носилки, подсумки и плетут маскировочные сети для фронта (организовать такую помощь поручил по итогам прямой линии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко) и обеспечение логистики, с тем, чтобы помощь приходила в необходимом объеме именно туда, где она востребована.
Задача — объединить усилия Фонда, который обеспечивает транспортировку грузов, военных, которые знают, какая помощь нужна, и волонтеров, которые вкладывают в эту помощь свой труд.
Прямо на мероприятии общественники заполнили анкеты с опросом, которые будут проанализированы рабочей группой для последующего взаимодействия по оказанию поддержки и помощи.
На встрече в Фонде присутствовало более 40 человек, представляющих организации из каждого района Ленинградской области, также участвовали ветераны Спецоперации, представленные к государственным наградам Российской Федерации.