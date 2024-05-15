Чемпионы ГТО
Сегодня в Гатчине в большом спортивном зале Центра развития физической культуры и спорта «Волна» состоялся VI Кубок ВФСК ГТО «Мой первый знак ГТО». Его участниками стали команды детских садов.
В соревнованиях приняла участие 21 команда, в каждой – по 4 человека (2 девочки и 2 мальчика).
На торжественном открытии участников приветствовала руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. Она отметила, что в рамках Кубка впервые проводят эстафету «Лига Чемпионов ГТО», где важны время и техника выполнения испытаний. Полоса препятствий включала прыжок в длину, упражнения на пресс и метание мяча из-за головы.
Подробный инструктаж провела главный судья соревнований Дарья Перкова. В проведении соревнований и судействе ей в этот день помогали студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
Зрители увидели 11 захватывающих забегов, в которых ребята боролись за звание лучшего детского сада.
Во время ожидания юные спортсмены играли в мяч и рисовали тематические картинки. А после забегов, перед объявлением результатов, ведущий мероприятия Никита Сергеев провёл конкурс на знание талисманов ГТО, в котором за правильные ответы ребята получили призы.
И вот, торжественный момент – церемония награждения, на которой все дошкольные учреждения получили дипломы за участие и памятные подарки!
По итогам соревнований победителем и призёрами стали:
- 1 место – детский сад №1,
- 2 место – детский сад №24,
- 3 место – детский сад №52.
Судьи также наградили ребят, которые стали победителями и призёрами в личном первенстве 1 этапа V Фестиваля ВФСК ГТО «Мой первый знак ГТО» Гатчинского муниципального района.
Среди девочек это:
- 1 место – Есения Строцкая (детский сад №52);
- 2 место – Лика Воробьева (детский сад №1);
- 3 место – Милана Голуб (детский сад №52).
Среди мальчиков:
- 1 место – Егор Демин (детский сад №1);
- 2 место – Артём Быкачев (детский сад №9);
- 3 место – Григорий Барышников (детский сад №9).
Поздравляем победителей!
Екатерина Суралёва