Чемпионы ГТО

В соревнованиях приняла участие 21 команда, в каждой – по 4 человека (2 девочки и 2 мальчика).

На торжественном открытии участников приветствовала руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. Она отметила, что в рамках Кубка впервые проводят эстафету «Лига Чемпионов ГТО», где важны время и техника выполнения испытаний. Полоса препятствий включала прыжок в длину, упражнения на пресс и метание мяча из-за головы.

Подробный инструктаж провела главный судья соревнований Дарья Перкова. В проведении соревнований и судействе ей в этот день помогали студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Зрители увидели 11 захватывающих забегов, в которых ребята боролись за звание лучшего детского сада.

Во время ожидания юные спортсмены играли в мяч и рисовали тематические картинки. А после забегов, перед объявлением результатов, ведущий мероприятия Никита Сергеев провёл конкурс на знание талисманов ГТО, в котором за правильные ответы ребята получили призы.

И вот, торжественный момент – церемония награждения, на которой все дошкольные учреждения получили дипломы за участие и памятные подарки!

По итогам соревнований победителем и призёрами стали:

- 1 место – детский сад №1,

- 2 место – детский сад №24,

- 3 место – детский сад №52.

Судьи также наградили ребят, которые стали победителями и призёрами в личном первенстве 1 этапа V Фестиваля ВФСК ГТО «Мой первый знак ГТО» Гатчинского муниципального района.

Среди девочек это:

- 1 место – Есения Строцкая (детский сад №52);

- 2 место – Лика Воробьева (детский сад №1);

- 3 место – Милана Голуб (детский сад №52).

Среди мальчиков:

- 1 место – Егор Демин (детский сад №1);

- 2 место – Артём Быкачев (детский сад №9);

- 3 место – Григорий Барышников (детский сад №9).

Поздравляем победителей!





Екатерина Суралёва