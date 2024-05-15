Ленинградцев ждут на курсах по ИИ

Набор на курсы в области искусственного интеллекта стартовал. Подать заявку можно уже сейчас на сайте ai.2035.university.

На курсах можно получить специальности от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ. Обучение по лицензированным программам от 144 или от 250 академических часов проходит в онлайн-формате и доступно для жителей всех регионов России. После успешного завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Участвовать в программе могут граждане РФ старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста с высшим/средним профессиональным образованием или студенты колледжей и вузов.

До 90% стоимости курса финансирует государство. В 2024 году воспользоваться этой возможностью смогут 2500 человек.

Программа обучения трудоспособного населения профессиям в области искусственного интеллекта реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».