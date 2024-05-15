Людмила Тептина поздравила жителей Ленобласти с Международным днем семьи

Депутат Заксобрания Ленинградской области, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина поддерживает различные инициативы региона, направленные на развитие семейных ценностей. Среди них проект «Я свяжу тебе жизнь», в рамках которого проводились мастер-классы от Олеси Грачиной из Гатчины по вязанию одежды для детей.

«Уважаемые земляки! Сегодня – Международный день семьи. Как координатор проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области, я сердечно поздравляю каждого из вас с этим замечательным праздником.

Семья – основа общества, источник любви, поддержки и взаимопонимания. В Ленинградской области семья всегда была в особом почете. Крепкие семьи – это наша гордость и достояние

Укрепление института семьи, ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка – предмет особой заботы региональных властей. На протяжении последних лет планомерно увеличиваются объемы социальной поддержки семей с детьми, при этом особое внимание мы уделяем родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом — наш гражданский и нравственный долг.

В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и согласия. Берегите и цените своих близких! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, цените каждое мгновенье, проведённое вместе», – поздравила ленинградцев Людмила Тептина.

Укрепление семейных ценностей, поддержка многодетных семей является основой Народной программы «Единой России».