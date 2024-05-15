Людмила Тептина поздравила жителей Ленобласти с Международным днем семьи
Указом Президента 2024 год в России объявлен Годом семьи. Достижение целей демографической политики, сохранение традиционных ценностей, всесторонняя защита детства остаются абсолютным приоритетом государства.
Депутат Заксобрания Ленинградской области, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина поддерживает различные инициативы региона, направленные на развитие семейных ценностей. Среди них проект «Я свяжу тебе жизнь», в рамках которого проводились мастер-классы от Олеси Грачиной из Гатчины по вязанию одежды для детей.
«Уважаемые земляки! Сегодня – Международный день семьи. Как координатор проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области, я сердечно поздравляю каждого из вас с этим замечательным праздником.
Семья – основа общества, источник любви, поддержки и взаимопонимания. В Ленинградской области семья всегда была в особом почете. Крепкие семьи – это наша гордость и достояние
Укрепление института семьи, ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка – предмет особой заботы региональных властей. На протяжении последних лет планомерно увеличиваются объемы социальной поддержки семей с детьми, при этом особое внимание мы уделяем родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом — наш гражданский и нравственный долг.
В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и согласия. Берегите и цените своих близких! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, цените каждое мгновенье, проведённое вместе», – поздравила ленинградцев Людмила Тептина.
Укрепление семейных ценностей, поддержка многодетных семей является основой Народной программы «Единой России».