Почти 22 тысячи кандидатов по всей стране зарегистрированы на предварительное голосование «Единой России»

«В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса «Единой России» в регионах, где проходят выборы. И оно точно будет больше, чем в аналогичном цикле пять лет назад. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц, – отметил он.

Сергей Перминов также отметил, что 210 участников СВО зарегистрированы на предварительное голосование на разные уровни выборов.

«В Ленинградской области планируют принять участие в предварительном голосовании более 3900 кандидатов. Большое количество участников составляет молодые люди в возрасте до 35 лет. Напомню, что все кандидаты обязаны быть членами или сторонниками «Единой России». В качестве кандидатов зарегистрированы ветераны и участники СВО, обеспечивающие безопасность и спокойное будущее нашей Родины. Для этой категории участников утверждены новые правила: они получат плюс 25% голосов к результату» – отметил руководитель регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Рытов.

При этом 3,3 тысячи кандидатов из всех региональных отделений стали участниками кадрового проекта «ПолитСтарт». «Единая Россия» запустила его для новичков в политике – тех, кто впервые идут на выборы. Со слушателями образовательного курса работают ведущие политконсультанты и социологи, другие эксперты в электоральной сфере и представители партии.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления.