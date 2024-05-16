200 метров от передовой

- Я благодарен своим родным и близким людям, благодарен всем, кто обо мне беспокоится, кто поддерживает и помогает. Очень приятно получать весточки от трудового коллектива.

Сергей Слободин почти три года отработал диспетчером аварийной службы в «Тепловых сетях» Гатчины. До этого занимался дезактивацией в технологической группе радиевого института.

На СВО ушел добровольцем по линии Министерства обороны.

- Медкомиссию проходил как в космос, - делится Сергей Борисович. - Сейчас мне 59 лет. Что побудило пойти добровольцем? Многое. Еще в 1990-е мой брат женился и переехал работать с восточной части Украины в западную. Они оба - преподаватели физкультуры, учили детей. Никакой политики. Но им в открытую угрожали: «Убирайтесь, а то дом спалим». Пришлось бежать... Я бывал в Прикарпатье, приезжал отдыхать к родственникам. Какая там прекрасная природа! Встречали, общались - все было прекрасно. После 2000-х они уже стали неприветливо коситься, а потом объявили нас врагами... С другой стороны, у меня сын. Хочется, чтобы все быстрее закончилось. Мы люди взрослые, нет юношеского максимализма, свои действия взвешиваем. И таких людей, кому за 40, там много.

На СВО С.Б. Слободин попал в эвакуационную группу.

- Моя военно-учетная специальность – водитель, готовили в артиллерию. А потом перешел на землю: в танковый полк, мотострелковый батальон. Попал в медицинский взвод, стал санитаром сбора и эвакуации раненых. Мы находимся не на самом передке, а в 200-300 метрах - чтобы можно было и вперед, и назад сбегать. Передовая линия, мы посередине, за нами такелажники - люди, которые тягают боекомплект, воду, пайки. На них особенно охотятся дроны, и по ним бьет артиллерия. Поэтому, бывает, и в тыл бежим спасать ребят. Раненых много. Тяжело не только физически. В день, когда нет черных пакетов с двухсотыми, от души отлегает.

Здесь никто не считает, скольких раненых перебинтовал, скольким оказал помощь. Некогда! Главное - делай свое дело.

- Чем тише себя ведешь, тем больше шансов выжить. Кругом дроны! - рассказывает Сергей Борисович. - Вырыли блиндаж и сидим там. Еду разогреваем на разных горелках. Ее нам таскают такелажники или с собой приносим с ротации. Хуже с водой. Много не принесешь и лишний раз не сходишь. Выезжаем в пункт временной дислокации, чтобы в порядок себя привести, помыться, побриться. Иногда - на полигон, где проводят курсы тактической медицины.

За полтора года у С.Б. Слободина второй двухнедельный отпуск. Весь день проходит в домашних хлопотах.

- А тут позвонили товарищи, позвали посмотреть УАЗик «буханку». Нужен ли такой? Конечно, нужен! Уже собрали деньги на выкуп. Решается вопрос, как и что будет дальше. Приятно, что люди не безучастны, - признается Сергей Слободин.

Спасибо за службу, Сергей Борисович!

Беседовала Татьяна Можаева