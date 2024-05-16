Квартиры в Ленобласти станут просторнее

«Ленинградская область как регион-лидер жилищного строительства России поддержит инициативу Москвы по улучшению параметров строящегося жилья. Сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 кв. метров. С 1 июня для новых проектов увеличим требуемый минимальный метраж до 28 кв. метров», - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область выступает лидером России по объему вводимого жилья на одного человека, а также одним из ведущих субъектов по темпам строительства. По итогу апреля 2024 года на территории региона введено в эксплуатацию 1,48 миллиона квадратных метров жилья. Прирост к показателю 2023 года составил 14 %.