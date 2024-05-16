Учебному центру добровольцев — быть!
Фонд «Ленинградский рубеж» по поручению губернатора Александра Дрозденко приступил к строительству центра обучения военнослужащих во Всеволожском районе. «Ленинградская панорама» побывала на месте, где вскоре смогут проходить боевую подготовку до 800 человек из числа добровольцев специальной военной операции.
Амбициозная задача
Участок площадью свыше 5 000 квадратных метров расчищен, в землю вбиты сваи, активно проходит планировка территории. Так выглядит место, где уже в этом году появится крупнейший в своём роде центр по подготовке профессионалов военного дела.
Уникальный объект с нуля возводит фонд «Ленинградский рубеж» – соответствующее поручение организации дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В первой инспекции объекта приняли участие военный комиссар 47-го региона Игорь Янин, и.о. главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, глава «Ленинградского рубежа» Виталий Будников, председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, депутат Заксобрания Сергей Мачинский.
— Приступаем к возведению стен, крыши для последующей передачи объекта военным. Центр сможет принимать и обучать до 800 добровольцев, которые будут очень востребованы в зоне боевых действий. Благодаря удобному расположению корпусов ленинградцы смогут жить, обучаться, оттачивать навыки на полигоне, — рассказал глава фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников.
Кроме полигона и технических построек здесь построят казармы и собственный банный комплекс. Поначалу планировалось, что учебный центр будет рассчитан на 400 человек – однако благодаря стараниям фонда эту цифру удалось увеличить в два раза. Постоянную помощь строителям оказывает правительство Ленинградской области.
— Комитет по дорожному хозяйству силами подрядных организаций подготовил территорию для строительства: выполнена планировка, забито свайное поле — всё, что необходимо на первом этапе постройки центра, — отметил Денис Седов.
По задумке, в этом месте добровольцы из Ленинградской области, подписавшие контракт на военную службу в зоне спецоперации, а также бойцы формирующихся губернаторских батальонов будут проходить обучение перед отправкой на передовую. Здесь также станут обучать специалистов по радиоэлектронной борьбе и управлению дронами. Не обойдётся без изучения базовых боевых навыков, а также работы со сложной военной техникой.
Помимо обучения, центр полностью обеспечит военнослужащих всем необходимым – материальная база, экипировка и расходные материалы, которые будут использованы в зоне боевых действий.
Прикоснуться к истории
А ещё в этих местах наши защитники смогут прикоснуться к истории своей страны. На территории будущего учебного центра находится долговременная огневая точка (ДОТ) 20-х годов прошлого века. Как выяснила «Ленинградская панорама», ДОТ № 901 был построен в 1928 году в рамках возведения фортификационных сооружений Карельского укрепрайона, располагавшегося вдоль старой границы с Финляндией. Из этой постройки красноармейцы могли вести фронтальный обстрел врага и прикрывать своих товарищей, а также соседние сооружения.
Вместе с участниками инспекции мы заходим внутрь этой бетонной громады, осматриваемся. Перед нами – отреставрированные помещения, исторические орудия, бойницы… Действительно, внутри столь мощной постройки ты буквально погружаешься в период советско-финской войны и последующего противостояния с немецко-фашистскими захватчиками. Уникальная возможность прикоснуться к подвигу наших предков, которая наверняка пригодится защитникам Отечества нового времени.
Сейчас объект полностью восстановлен, по задумке «Ленинградского рубежа» рядом с ним должен появиться тематический музей, посвящённый обороне блокадного Ленинграда.
Награды – героям СВО
Тем временем на строительной площадке рабочая атмосфера сменяется на торжественную. Сегодня здесь вручают награды и удостоверения ветеранов восьми героям специальной военной операции. Герои получили награды из рук военного комиссара Ленобласти Игоря Янина и и.о. главы администрации Всеволожского района Андрея Воропаева.
Среди награждённых оказался Константин Патраев — в прошлом первый вице-губернатор Ленинградской области и глава МО «Выборгский район». С 2014 года он оказывал помощь защитникам ДНР и ЛНР, а также мирным жителям Донбасса. В том числе – вывозил детей из-под обстрелов на территорию Ленобласти, где ребятам помогали вернуть упущенное детство.
— Когда было организовано проведение СВО, мы активно включились в оказание гуманитарной помощи. За это время отправили более 360 тонн гуманитарной помощи и более 20 единиц техники. Но для меня этого оказалось недостаточно. 3 апреля 2023 года я заключил контракт и присоединился к защитникам Отечества, — делится с нами Константин Патраев.
Вслед за героями СВО медали за исполнение трудовых обязанностей вручили сотрудницам Ленинградского областного военного комиссариата. В финальной части мероприятия «Ленинградский рубеж» передал ключи от автомобилей «Нива» представителям 44-го армейского корпуса. Это совместный дар фонда и и.о. главы администрации Всеволожского района Андрея Воропаева.
Что касается будущего центра обучения, то его должны полностью построить летом 2024 года. «Ленинградская панорама» обязательно посетит церемонию открытия и познакомит читателей с нашими добровольцами – настоящими героями нового времени.
Александра Родионова
Фото: Ленинградский рубеж