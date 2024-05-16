Учебному центру добровольцев — быть!

Амбициозная задача

Участок площадью свыше 5 000 квадратных метров расчищен, в землю вбиты сваи, активно проходит планировка территории. Так выглядит место, где уже в этом году появится крупнейший в своём роде центр по подготовке профессионалов военного дела.

Уникальный объект с нуля возводит фонд «Ленинградский рубеж» – соответствующее поручение организации дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В первой инспекции объекта приняли участие военный комиссар 47-го региона Игорь Янин, и.о. главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, глава «Ленинградского рубежа» Виталий Будников, председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, депутат Заксобрания Сергей Мачинский.

— Приступаем к возведению стен, крыши для последующей передачи объекта военным. Центр сможет принимать и обучать до 800 добровольцев, которые будут очень востребованы в зоне боевых действий. Благодаря удобному расположению корпусов ленинградцы смогут жить, обучаться, оттачивать навыки на полигоне, — рассказал глава фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников.

Кроме полигона и технических построек здесь построят казармы и собственный банный комплекс. Поначалу планировалось, что учебный центр будет рассчитан на 400 человек – однако благодаря стараниям фонда эту цифру удалось увеличить в два раза. Постоянную помощь строителям оказывает правительство Ленинградской области.

— Комитет по дорожному хозяйству силами подрядных организаций подготовил территорию для строительства: выполнена планировка, забито свайное поле — всё, что необходимо на первом этапе постройки центра, — отметил Денис Седов.

По задумке, в этом месте добровольцы из Ленинградской области, подписавшие контракт на военную службу в зоне спецоперации, а также бойцы формирующихся губернаторских батальонов будут проходить обучение перед отправкой на передовую. Здесь также станут обучать специалистов по радиоэлектронной борьбе и управлению дронами. Не обойдётся без изучения базовых боевых навыков, а также работы со сложной военной техникой.

Помимо обучения, центр полностью обеспечит военнослужащих всем необходимым – материальная база, экипировка и расходные материалы, которые будут использованы в зоне боевых действий.

Прикоснуться к истории

А ещё в этих местах наши защитники смогут прикоснуться к истории своей страны. На территории будущего учебного центра находится долговременная огневая точка (ДОТ) 20-х годов прошлого века. Как выяснила «Ленинградская панорама», ДОТ № 901 был построен в 1928 году в рамках возведения фортификационных сооружений Карельского укрепрайона, располагавшегося вдоль старой границы с Финляндией. Из этой постройки красноармейцы могли вести фронтальный обстрел врага и прикрывать своих товарищей, а также соседние сооружения.

Вместе с участниками инспекции мы заходим внутрь этой бетонной громады, осматриваемся. Перед нами – отреставрированные помещения, исторические орудия, бойницы… Действительно, внутри столь мощной постройки ты буквально погружаешься в период советско-финской войны и последующего противостояния с немецко-фашистскими захватчиками. Уникальная возможность прикоснуться к подвигу наших предков, которая наверняка пригодится защитникам Отечества нового времени.

Сейчас объект полностью восстановлен, по задумке «Ленинградского рубежа» рядом с ним должен появиться тематический музей, посвящённый обороне блокадного Ленинграда.

Награды – героям СВО

Тем временем на строительной площадке рабочая атмосфера сменяется на торжественную. Сегодня здесь вручают награды и удостоверения ветеранов восьми героям специальной военной операции. Герои получили награды из рук военного комиссара Ленобласти Игоря Янина и и.о. главы администрации Всеволожского района Андрея Воропаева.

Среди награждённых оказался Константин Патраев — в прошлом первый вице-губернатор Ленинградской области и глава МО «Выборгский район». С 2014 года он оказывал помощь защитникам ДНР и ЛНР, а также мирным жителям Донбасса. В том числе – вывозил детей из-под обстрелов на территорию Ленобласти, где ребятам помогали вернуть упущенное детство.

— Когда было организовано проведение СВО, мы активно включились в оказание гуманитарной помощи. За это время отправили более 360 тонн гуманитарной помощи и более 20 единиц техники. Но для меня этого оказалось недостаточно. 3 апреля 2023 года я заключил контракт и присоединился к защитникам Отечества, — делится с нами Константин Патраев.

Вслед за героями СВО медали за исполнение трудовых обязанностей вручили сотрудницам Ленинградского областного военного комиссариата. В финальной части мероприятия «Ленинградский рубеж» передал ключи от автомобилей «Нива» представителям 44-го армейского корпуса. Это совместный дар фонда и и.о. главы администрации Всеволожского района Андрея Воропаева.

Что касается будущего центра обучения, то его должны полностью построить летом 2024 года. «Ленинградская панорама» обязательно посетит церемонию открытия и познакомит читателей с нашими добровольцами – настоящими героями нового времени.

Александра Родионова

Фото: Ленинградский рубеж