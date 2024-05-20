Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Трагедия в Приоратском парке Гатчины

19 мая в Приоратском парке 17-летний подросток утонул в Черном озере.

Рубрики:  Происшествия

Ребенок прыгал с тарзанки и после очередного прыжка ушел под воду и не выплыл. На берег одиннадцатиклассника вытащили в бессознательном состоянии. Прибывшая скорая пыталась его реанимировать, но у медиков ничего не вышло.

Обстоятельства гибели ребенка выясняют сотрудники Следственного комитета – назначены экспертизы.