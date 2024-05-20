Трагедия в Приоратском парке Гатчины
19 мая в Приоратском парке 17-летний подросток утонул в Черном озере.
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Ребенок прыгал с тарзанки и после очередного прыжка ушел под воду и не выплыл. На берег одиннадцатиклассника вытащили в бессознательном состоянии. Прибывшая скорая пыталась его реанимировать, но у медиков ничего не вышло.
Обстоятельства гибели ребенка выясняют сотрудники Следственного комитета – назначены экспертизы.
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