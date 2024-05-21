Ярмарка кружков и секций: от футбола до мультипликации

В воскресенье, 19 мая, в центре Гатчины на улице Соборной раскинулись шатры ярмарки кружков и секций: гатчинские спортивные школы, информационные центры представляли свои занятия. Каждый мог ознакомиться с предложениями учреждений дополнительного образования, выбрать понравившееся и тут же записаться на следующий учебный год через систему «Навигатор».

Так, например, Гатчинский центр информационных технологий представлял на ярмарке курсы робототехники, 3D-моделирования, олимпиадной математики.

- Олимпиадная математика отличается от школьной. С младшими детьми мы работаем по программе Петерсона – это уникальные разработки, которые редко используются в школах. Олимпиадная математика учит думать, отлично развивает мышление, – заметила руководитель кружков олимпиадной математики Светлана Сафронова.

В Центре информационных технологий ребята занимаются также программированием, фотографией, постигают искусство видеомонтажа и осваивают математику и физику далеко за пределами школьного курса.

Новосветский Информационно-методический центр проводил на ярмарке мастер-классы по анимации и рисованию 3D-ручками. В ИМЦ работает кружок «Основы мультипликации», на котором дети создают настоящие мультфильмы.

- На этом кружке дети работают вместе – оператор и аниматор и сразу могут посмотреть результат на экране компьютера, – пояснила заместитель директора Информационно-методического центра Ольга Мажарцева. – В ходе такой деятельности у ребят развиваются навыки работы в команде, фантазия, а главное, это очень динамичный процесс: только сегодня в процессе мастер-класса мы уже сделали несколько мультиков.

Информационно-методический центр в Новом Свете предлагает 32 программы по четырем направлениям: здесь научат управлять дронами и роботами, печатать на 3D-принтерах и многому другому.

Также на ярмарке были представлены все спортивные школы г. Гатчины и района, в которых детвора занимается легкой атлетикой, спортивной гимнастикой и акробатикой, разными видами борьбы, плаванием, боксом, футболом, бадминтоном, теннисом, шахматами, лыжами, конькобежным спортом и т.д. Базы спортшкол находятся в Гатчине, в Новом Свете, в Вырице, в Коммунаре.

Среди учреждений дополнительного образования, принявших участие в ярмарке, был Районный центр детского творчества со всем разнообразием занятий и Гатчинская школа № 8 «Центр образования», приглашавшая в свои прославленные творческие коллективы: хореографическую студию «Солнышко» и музыкальную школу «Апрель».

Всего в Гатчинском районе – девять учреждений дополнительного образования, в которых занимаются более 20 тысяч девчонок и мальчишек. Запись на занятия проходит через систему «Навигатор», которую уже успешно освоили родители.

Екатерина Дзюба