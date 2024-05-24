Больше всего протоколов – за нарушение тишины

Как рассказал председатель комитета муниципального контроля Гатчинской администрации Александр Беляев, в 2023 году административной комиссией Гатчинского района был рассмотрен 671 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз. Общая сумма назначенных штрафов превысила 2 млн 82 тысячи рублей (в 2022 году эта цифра составила 715 тысяч руб.).

Должностными лицами Гатчинского района за 2023 год составлено на 152 протокола больше, чем в 2022-м. По результатам деятельности административных комиссий муниципальных образований за прошлый год Гатчинский район занимает 3-е место в области – после Тихвинского и Всеволожского районов.

Наибольшее количество административных протоколов – 236 – было составлено за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. За парковку на газонах, детских и спортивных площадках в 2023 году к административной ответственности привлекли 102 водителя.

За нарушение требований по скашиванию и уборке травы, корчеванию дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского за год было составлено 116 протоколов. Напомним, что в июне прошлого года областным законом № 76-оз введена в действие статья 5.14 закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 02.07.2003 №47-оз – «Непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского». Согласно этой статье, на владельцев земельных участков за границами населенных пунктов, не принимающих мер к истреблению борщевика, накладывается штраф: на частных лиц – в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех до 10 тысяч рублей; на ИП – от четырех до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

За нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства за прошлый год было оштрафовано 59 человек. Оштрафованные нарушили требования по поддержанию эстетического состояния улицы – т.е. складировали стройматериалы (доски, песок, щебень), дрова, уголь, сено и т.д. на территории, прилегающей к домовладению. Нарушение правил благоустройства влечет административный штраф от 500 до 3000 рублей.

Отвечая на вопрос городского прокурора о том, проверяется ли факт уплаты штрафов, Александр Беляев заметил, что уровень собираемости штрафов контролируется, и сумма штрафов 2023 года почти в три раза превышает показатель 2022 года. Против злостных неплательщиков есть свои методы: по постановлению мирового судьи штраф назначается в двойном размере, должник получает уведомление через «Госуслуги». Другой вариант: принимается судебное решение об административном наказании. Например, об аресте на 15 суток.

Лидер 2023 года по количеству составления протоколов об административных нарушениях – администрация г. Гатчины: 163 протокола за год. На втором месте Коммунар (144), далее – Новосветское (66), Веревское (32), Елизаветинское (36), Пудомягское (27) и Пудостьское (15) поселения.

Людмила Нещадим поблагодарила Александра Беляева и сотрудников подразделения за системный подход к организации работы вновь созданного комитета и за результаты, которые говорят сами за себя. «Есть к чему стремиться, но итог эффективной работы административной комиссии – это и наведение порядка в городе и районе, и пополнение бюджета», – подчеркнула Людмила Николаевна.

Екатерина Дзюба