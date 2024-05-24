Счастливого пути, выпускники!

Зал Гатчинской школы № 11 полон и взволнован. Знаменная группа чеканит шаг, звучит гимн, зачитывается приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. В этом году выпускниками школы стали пять 9-х классов и один 11-й.

Теплотой в сердце отзываются слова напутствий директора школы и любимых учителей.

- Ваш школьный путь был наполнен трудом, радостью, иногда огорчениями, которые переживали вместе с вами ваши родители и учителя. И вот наступил торжественный момент – вы стали выпускниками. Перед вами открыты все дороги! Так устроен человек, что он не может стоять на месте, а преодолевает все новые и новые вершины. Сегодня вы получаете путевку в жизнь! В нашем Гатчинском районе всегда найдется место, где вы сможете приложить свои знания и умения. Ребята, смотрите в будущее с оптимизмом! – сказала директор школы №11 Раиса Василиу.

Её слова никого не оставили равнодушным. Слезы проступают на глазах родителей, плачут нарядные выпускницы.

В этот особый день в школе № 11 выпускников поздравляли многочисленные почетные гости - руководители Гатчинского района, комитета образования, депутаты и члены Гатчинского Морского собрания.

- Уважаемые выпускники, все вы с нетерпением ждали этот день. И вот он наступил. Теперь, отправляясь вперед по дороге жизни, вы будете тепло вспоминать свое беззаботное детство, педагогов, которые вкладывали в вас свою душу, знания, которые заботились о вас. Чтите, помните своих учителей, уважайте своих родителей, которым вы всем обязаны. В добрый путь! – напутствовал глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

- Это первый серьезный рубеж в вашей жизни. Желаю удачи на экзаменах, счастья, улыбок, и чтобы все вами задуманное сбывалось, - пожелал депутат города Гатчины Георгий Тептин.

- Уверена, сегодняшний день будет для вас памятным. Вы будете вспоминать последний звонок, свою школу, педагогов и, конечно, одноклассников. Впереди у вас непростая пора экзаменов, желаю каждому из вас вытянуть счастливый билет. Пусть все сложится хорошо – ни пуха, ни пера! – поддержала выпускников главный редактор газеты «Гатчинская правда», депутат города Гатчины Елена Суралева.

- Дорогие ребята, последний звонок символизирует новый этап в вашей жизни. Пусть этот этап будет успешным и счастливым. Стремитесь к своей мечте. И пусть на экзамене вам повезет! – пожелала заведующая Централизованной библиотечной системы города Гатчины, депутат Наталья Гаврилова.

Традиционная церемония повторяется из года в год с небольшими творческими изменениями и сюрпризами, но для выпускников она самая главная и единственная: они вступают во взрослую жизнь. И «не повторяется такое никогда!..»

За хорошую учебу и активное участие в морском кадетском движении ценными подарками и грамотами от Гатчинского Морского собрания награждены лучшие выпускники Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына - Лев Лелло, Дарья Попкова, Екатерина Решетняк, Даниил Ильин. Также председатель Гатчинского Морского собрания, капитан первого ранга Олег Лякин вручил грамоты от Гатчинского Морского собрания Сергею Баркову, Михаилу Тимошину, Таисии Катарук, Александру Полторацкому и Даниилу Ворошину.

Татьяна Можаева