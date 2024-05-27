Дмитрий Медведев посетил военный полигон в Ленобласти
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Песочненский в Ленинградской области. Он побеседовал с военнослужащими, а также ознакомился с современными вооружениями — боевыми беспилотниками и средствами борьбы с ними.
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«Комментарии о необходимости навыков управления «птичками» сегодня излишни. Ленобласть старается совместно с Министерством обороны решать все вопросы учебного центра системно», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который вместе с военными встречал сегодня на полигоне заместителя председателя Совета безопасности РФ.
В ходе поездки на полигон Дмитрий Медведев вручил военным государственные награды.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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