Реставрация куполов Павловского собора завершена

В середине мая, после наступления благоприятных погодных условий, подрядчик устранил ранее выявленные дефекты после окраски куполов.

Работы велись согласно утверждённой методике под руководством технического надзора. Сначала специалисты произвели расчистку от красочного слоя, затем заматовали, обезжирили, покрыли грунтовкой и нанесли краску на идеально подготовленную поверхность.

На данный момент реставрация Павловского собора на финишной прямой. Основные работы на объекте планируется завершить до конца года.