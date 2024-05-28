Награды - за вклад в развитие Гатчинского района

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова доложила об исполнении бюджета за 2023 год. Депутаты единогласно утвердили отчет, который уже прошел процедуру публичных слушаний и получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского района.

Начальник планово-финансового сектора комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района Мария Фоничева выступила с докладом об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые центром подготовки спортивного резерва «Ника». Ознакомившись с расчетом, депутаты утвердили новые тарифы.

Единогласно принято решение внести изменения в прогнозный план приватизации имущества Гатчинского района: уточнена информация по двум объектам, в том числе зданию бывшей котельной в д. Малое Верево на ул. Кутышева, предусмотренного к продаже.

В завершение сессии депутаты единогласно приняли решение о награждении знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» двух заслуженных жительниц Гатчины: Ольги Ивановны Максимихиной, директора Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» и Любови Борисовны Волковой, директора МУП «Городская электросеть».

Почетная грамота Общероссийского конгресса муниципальных образований Российской Федерации «За личный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний труд и профессионализм» была вручена Александру Викторовичу Макарову.

Андрей Соколов