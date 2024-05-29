Больше семей получат компенсации за оплату детсада в Ленинградской области

В частности, исключаются требования об обязательном проживании/пребывании на территории Ленинградской области при предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, то есть детских садах, в Ленинградской области.

Статья 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, не предусматривает такого ограничения. Поэтому в областном законе его тоже надо было устранить.

Согласно данным профильного комитета правительства, в 2023 году количество детей, родителям которых предоставлена подобная компенсация, составило в области почти 28 тысяч человек, а предложенные изменения увеличат количество детей, на которых будет выплачена компенсация, еще на 580 человек.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области