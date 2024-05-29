За нерегистрацию домашних животных вводят штрафные санкции

Законопроект о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» разработан в целях совершенствования законодательства в сфере ответственности за нарушение требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных.

Напомним, 4 декабря прошлого года были внесены изменения в областной закон от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», в соответствии с которыми на владельцев домашних животных возложена обязанность регистрировать своих питомцев. Порядок регистрации определяет Правительство Ленинградской области и в соответствии с ним пока это требование будет касаться только собак. Вместе с тем, административная ответственность за неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного пока не предусмотрена.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие штрафных санкций за неисполнение требований закона, может привести к игнорированию владельцами домашних животных обязанности по регистрации своих питомцев и, как следствие, - к увеличению количества безнадзорных животных, а также – к затруднению возврата потерявшихся животных их владельцам.

Во втором чтении была принята поправка инициаторов, которая определяет, что неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного в учреждении, подведомственном органу исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченному в области ветеринарии, в сроки и в случаях, установленных порядком регистрации домашних животных на территории Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи до десяти тысяч рублей. Еще одной поправкой определен срок вступления в силу закона – с 1 января 2025 года.

С учетом одобренных поправок проект закона приняли во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области