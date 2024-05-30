Лекции от Сергея Лаврова, Владимира Мединского и Сергея Собянина — стартовало обучение по программе «Время героев»

«Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью "За отвагу", — рассказал об участниках сенатор Российской Федерации, член Общественного совета программы «Время героев», Герой России Александр Карелин.

Лекторами в рамках программы обучения стали не только профессора ведущих вузов, но и министры, губернаторы, высшие должностные лица. Так, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал слушателям о роли России в современном мире, а помощник Президента Владимир Мединский выступил с лекцией «Уроки истории для будущего России».

Всего в образовательном проекте «Время героев» предусмотрено три формата обучения. Кроме магистерской программы это очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список ее участников Общественный совет Программы рассмотрит уже в июне. Также это заочная программа повышения квалификации.

Каждый участник отбора на Программу «Время героев», завершивший тестирование, получит возможность пройти обучение, которое соответствует его актуальным компетенциям и показанным результатам. Те из участников отбора, кто не имеет высшего образования, будут бесплатно обучаться в Президентской академии и других ведущих вузах страны.

«Время героев» – это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».





Фото организаторов