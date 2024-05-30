«Мы с тобой повстречались на Звёздном мосту...»: студии «Фортиссимо» - пять лет!

Можно сказать, что на первом юбилейном концерте «Фортиссимо» сошлись все звёзды: недаром его так и назвали - «Звёздный мост». Участие в нём приняли почти все пятьдесят юных «звёздочек» коллектива во главе со своей путеводной звездой - руководителем студии Викторией Полухиной. Многочисленные зрители — и маленькие, и взрослые, окунулись в атмосферу творчества и музыки, ведь именно она является невероятным источником вдохновения, добра и душевной теплоты. Сказочный Звёздный мост, который придумала режиссёр Анастасия Дорофеева, соединил артистов и зрителей, талант и вдохновение, вокал и актёрское мастерство, а главное - всех участников концерта и их любовь к творчеству и музыке.

О том, как родилась и начинала свой звёздный путь вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», мы поговорили с руководителем студии, талантливой молодой певицей, многократным лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов и фестивалей Викторией Полухиной.

Если хочется петь — надо петь!

Виктория Полухина родом из Пудости Гатчинского района. Вокальным творчеством начала заниматься ещё в семилетнем возрасте в вокальной студии «Хорус» Пудостьского Дома культуры. Окончив с красным дипломом Ленинградский областной колледж культуры и искусства по направлению «Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива», Виктория Андреевна всерьез задумалась, как и где реализовать свои творческие навыки и умения.

- Я пришла в Гатчинский дом культуры с идеей создания с нуля эстрадного коллектива, - рассказывает Виктория Полухина. - Директор Дома культуры Сергей Александрович Фикс принял меня очень гостеприимно и практически сразу взял на работу. И мы начали по крупицам собирать новый коллектив. Не могу сказать, что всё получилось быстро, легко и сразу. В первый год было тяжеловато. Тогда мы набрали всего восемь учеников. Я давала им всё, что знала, одновременно пытаясь найти свой творческий и педагогический путь. А потом наступил ковид... К сожалению, тогда я всех своих учеников потеряла, потому что заниматься вокалом дистанционно было сложно. Но это тяжелое время, к счастью, миновало. К нам потихоньку стали приходить дети, мы их прослушивали, отбирали, формируя большой и талантливый коллектив.

Несмотря на «детсадовский» возраст, «Фортиссимо» уже завоевала доверие среди юных гатчинцев и их родителей. На сегодняшний день в студии занимается 50 детей от пяти до восемнадцати лет. Есть солисты, есть и ансамблевое направление. Но главное — сформировался крепкий основной состав, гордость и лицо коллектива.

«Наша задача — воспитать артистов»

Эстрадное направление — это не просто вокал: оно требует зрелищности, постоянного движения и хорошего чувства сцены у артистов. В программе занятий «Фортиссимо» - обучение эстрадному вокалу с постановкой голоса, основы актёрского мастерства и сценического движения. Важная составляющая обучения - гармоничное музыкальное развитие в вокальных ансамблях, где каждый участник сможет проявить себя. Чтобы добиться отличного результата, с ребятами занимаются два педагога — руководитель коллектива Виктория Полухина (вокал) и преподаватель сценического движения Вероника Кулик.

- В основе нашего обучения лежит детская эстрадная музыка, - говорит Виктория Андреевна. - Мы сотрудничаем с талантливыми композиторами, которые пишут музыку для детей. Наша задача - воспитать именно артистов. Когда дети не только поют, но и двигаются на сцене, им это очень интересно. Они сразу включаются, концентрируя на себе внимание зрителей. Это действительно сложно, но и интересно!

Юные вокалисты не любят замыкаться в четырех стенах студии. Ребята основного состава стабильно получают первые места на местных и областных конкурсах. Одна из последних знаковых побед «Фортиссимо» - звание лауреата I степени на межрегиональном детском фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Дети России - дети Победы».

- У нас уже сложилась добрая традиция: раз в год выбираться в какой-нибудь крупный город нашей страны на конкурс, - говорит руководитель коллектива. - Для детей такие поездки — всегда праздник, всегда радость. Они очень ждут этого, готовятся. Так, например, этой зимой мы побывали с концертом в Великом Устюге. С большой концертной программой мы приняли участие в международном вокально-эстрадном конкурсе в Казани, заняв там ряд призовых мест.

Вместе со своими воспитанниками растёт и руководитель коллектива. В этом году Виктория Полухина закончила ГИЭФПТ по специальности «Государственное и муниципальное управление». И хотя такое образование кажется далёким от творчества, но, по ее словам, свои плоды уже приносит. Виктория Андреевна постоянно повышает и свой творческий профессиональный уровень. Так, среди задач на ближайшие годы — обучение на творческом направлении в магистратуре.

Секрет успеха

Вопрос о секрете успешного развития студии «Фортиссимо» Виктории Полухиной задают часто.

- Наверное, разгадка — в большом желании творить, создавать что-то новое вопреки всем трудностям и препятствиям, - говорит Виктория Андреевна. - Когда очень любишь своё дело, ты готов заниматься им двадцать четыре часа в сутки, прикладывая максимум усилий, чтобы всё получалось наилучшим образом.

Как говорит Виктория Полухина, в студии «Фортиссимо» гармонично совпали четыре важных компонента успеха — всесторонняя поддержка администрации Дома культуры, талантливые дети, которые горят своим делом, помощь со стороны родителей, заинтересованность педагогического состава. Если эти важные факторы складываются, то это сразу приносит определенные плоды.

- Очень здорово, что для нас в Доме культуры созданы замечательные условия! - говорит руководитель «Фортиссимо. - Я очень благодарна нашему директору Сергею Александровичу Фиксу за постоянную поддержку на протяжении всех этих пяти лет, включая самые трудные моменты. Благодарна и родителям наших детей. Безучастных среди них нет! Родители с нами постоянно: они помогают, ездят с нами на конкурсы, перевозят реквизит, поддерживают детей во время выступлений.

Немаловажную роль играют и доверительные отношения, которые сложились у педагогов коллектива со своими воспитанниками.

- Я близка по возрасту к старшим ребятам, - говорит Виктория Андреевна. - Когда педагог искренне, по-честному, готов отдать детям что-то своё, кусочек своего сердца, посвятить им своё время, когда он находится с ними постоянно в каком-то взаимном энергообмене, дети это прекрасно считывают. Просто ты любишь их, а они в ответ - тебя. Это очень важно, потому что даёт возможность передать детям понимание ценности творчества, которое не только помогает как-то проявить себя в этом мире, но и справляться с разными жизненными ситуациями, включая самые непростые.

Счастливое число

Пять лет — это много или мало? Для ребенка это чудесный детский возраст, первые впечатления от прекрасного, первые шаги в творчестве, долгожданная первая сольная песня. А для самой студии «Фортиссимо» «пятёрка», похоже, счастливое число: пять лет студии, пятьдесят детей, которые счастливы петь. Но есть и другие пятёрки - 25 мая Виктории Полухиной исполнилось 25 лет, с чем мы её искренне поздравляем!

Вот уже на протяжении пяти лет, и в дождь, и в снег, и в жару, и в мороз спешат на занятия в любимую студию юные вокалисты - всегда на подъеме, с искорками радости в глазах, ведь здесь уже сложилась весёлая творческая семья, которая всегда поддержит и поможет с любой проблемой.

На сегодняшний день вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» продолжает расти и развиваться на своём творческом «Звёздном мосту». А ведь это только начало!

- Хочется, чтобы наш коллектив рос, чтобы к нам приходило больше талантливых ребят, - говорит Виктория Полухина. - Хочется давать большие классные шоу-программы. Возможно, в ближайшем будущем у нас возникнет новое направление — вокально-хореографическое. Но главное для нас — не останавливаться на месте и не пробуксовывать, не терять желание творить и создавать что-то новое. Главное – стремиться, чтобы ничто не мешало этому творчеству жить и радовать как нас самих, так и наших друзей.

Юлия Лысанюк