Улица Чехова встаёт на ремонт: отправляйтесь в объезд

О том, что планируется сделать в текущем году, рассказал заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок.

- В 2024 году в Гатчине будет произведен ремонт проезжей части улицы Чехова – с тротуарами, устройством «умных остановок» и заменой водопровода. Ремонт пройдет в три этапа. Первым начнется ремонт отрезка от улицы Рощинской до Радищева с прокладкой водопроводных труб диаметром 500 мм. Второй этап – участок от Радищева до Соборной, и третий – от Соборной улицы до К. Маркса, практически до Варшавского вокзала. Подрядчик определен, конкурс состоялся. Мы перекрыли улицу, согласовали схему дорожного движения, подрядчик получил ордер на земляные работы.

Вся прокладка водопровода в этом году будет проходить путем прокола под проезжей частью и протаскиванием трубы. Для этого МУП «Водоканал» впервые в истории Гатчины приобрело специальную буровую машину – для горизонтально направленного метода бурения, подрядчик возьмет эту машину в аренду.

- Сколько продлится ремонт ул. Чехова?

- Контракт рассчитан на 120 дней. Первый этап – замена водопровода – должен завершиться до конца июня, и сразу же начнется капитальный ремонт улицы. Замена дорожного покрытия предусмотрена от светофора на перекрестке Пушкинского шоссе и ул. Чехова, мимо торгового комплекса и дальше. Сначала будет заасфальтирован отрезок до ул. Радищева, продолжение асфальтирования ул. Чехова пойдет, соответственно, после перекладки труб на двух других этапах ремонта.

- Какой ремонт запланирован на улице Красной?

- Вторая улица, которая делается за счет районного бюджета, это Красная: капремонт проезжей части и тротуара на отрезке от Соборной до Госпитального переулка, с мелкой перекладкой труб.

В дальнейшем запланировано благоустройство общественного пространства с обеих сторон этого участка. Отделом архитектуры разработан проект, реализация которого, скорее всего, начнется в 2025 году. В этом году финансирование не выделено.

- В городе довольно много разбитых улиц. Что еще будет отремонтировано этим летом?

- За счет субсидий по соглашению с дорожным комитетом правительства Ленобласти в этом году мы делаем четыре дороги. В том числе часть улицы Урицкого – от ул. Радищева до К. Маркса, с тротуарами. Улица запущенная, требует основательного ремонта; в прошлом году там убрали старые аварийные тополя.

Улица Рошаля включена в программу ремонта по обращениям инициативной комиссии Мариенбурга. Глава администрации провела обход, и было принято решение о необходимости капремонта: с устройством тротуаров, сносом аварийных деревьев, расчисткой водоотводных канав. На этот год в Мариенбурге запланирован ремонт только одной улицы, но контракт финансово емкий, улица достаточно протяженная – порядка полутора километров.

Также будем ремонтировать отрезок улицы Крупской от Рощинской до ул. Академика Константинова. К сожалению, на всю улицу средств не хватило, поэтому сделаем самый проблемный участок.

Ремонт ул. Радищева планируем на осень – следующим этапом по завершении работ на Чехова. Это напряженный участок – от ул. К. Маркса до Чехова. Необходимо будет выполнить работы по замене водопроводной трубы диаметром 900 мм.

- Что планируется во дворах?

- В рамках программы «Комфортная городская среда» будет сделан капремонт дворовой территории на ул. Урицкого, 20-а: с устройством детской и контейнерной площадок, пешеходных дорожек, парковок, проездов, со сносом старых больных деревьев. Забегая вперед, скажу, что разрабатывается проект благоустройства соседнего двора на Урицкого, 26. Прошло собрание жильцов, мы будем продолжать работы в рамках «Комфортной городской среды» в 2025 году.

Также сегодня проходят конкурсные процедуры на выполнение капремонта двора на Хохловом поле: на ул. Академика Константинова, 4, ул. Крупской, 9 и ул. Коли Подрядчикова, 14.

Еще одна дворовая территория будет сделана на ул. К. Маркса, 59-а, 59-б и ул. Урицкого, 22.

- Планируется ли замена коммуникаций при благоустройстве дворов?

- Да, на всех дворовых территориях будут проводиться работы по замене инженерных сетей, участков теплотрасс.

Кроме того, сегодня мы в рамках соглашения с правительством Ленобласти завершаем работу по оформлению документов, ждем положительного заключения экспертизы и будем подписывать соглашение на получение субсидии на ремонт теплосетей на Аэродроме. На 2024 год запланирован ремонт практически всей теплотрассы на ул. Авиатриссы Зверевой. Общая сумма контрактов на ремонт теплосетей города – порядка 130 млн рублей.

- Что планируется благоустроить и отремонтировать в сельской местности?

- Район тоже не обижен. Мы уже получили деньги по соглашению с комитетом топливно-энергетического комплекса на ремонт теплотрассы на нескольких объектах. В Шпаньково планируется замена теплосетей от котельной в деревне до ул. Рыкунова, 13, 14, 33 и ул. Коммунальная, 10.

В Пудомягах от котельной № 7 идет надземная трасса: будем ее перекладывать с переходом под шоссе Гатчина – Павловск.

В планах – отремонтировать участок трубопровода теплоснабжения в деревне Тойворово, от котельной до домов № 7 и № 3 с полной заменой запорной арматуры.

Запланирован капремонт большого участка теплосети в Войсковицах.

В целом, на ремонт инженерных сетей в Гатчинском районе отводятся средства в сумме 120 млн рублей.

- На районные дороги денег хватит?

- В этом году решено заасфальтировать довольно протяженную дорогу в Войсковицком поселении – от Дома культуры в Войсковицах до деревень Рябизи и Карстолово, около 2-х км, с устройством тротуаров. Этот участок давно напрашивался на ремонт: дорога до сих пор в щебеночном исполнении, люди там всю жизнь живут без асфальта. Сумма выделена большая – более 60 млн рублей.

В рамках содержания муниципальных дорог будут проводиться поддерживающие ремонты трасс, которые находятся в собственности Гатчинского района. Дело осложняется объемом передаваемых на баланс района подъездных дорог к садоводствам. С конца 2023 года нам переданы на обслуживание 24 дороги, и каждую неделю это число увеличивается. Постоянно возрастают затраты на их содержание, но механизм выделения субсидий до конца не отработан. Поэтому взять и привести все эти подъездные дороги к СНТ в нормативное состояние в такой короткий период не представляется возможным.

В прошлом году мы получили 60 млн рублей на ремонт Красницкого проезда в Сусанинском поселении. В этом году есть надежда, что мы получим средства на одно из садоводств.

- И главное. Александр Алексеевич, в свете капремонта городских улиц и замены водопровода: воду отключать не будут?

- Все подготовительные мероприятия, связанные с врезками, переподключением проведены. Запуск по другим магистральным трубам готов. Как только мы выключим водовод на Чехова, одномоментно включится резервный водовод. Поэтому мы и делаем капремонт поэтапно, чтобы город был обеспечен водой на время проведения работ. Так что жители замены водопровода даже не заметят.

Беседовала Екатерина Дзюба