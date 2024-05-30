В Гатчине завершилась реставрация Павильона Орла

Впервые павильон упоминается в 1792 году. Его называли Темплем и Круглой беседкой, он привлекал внимание знаменитых художников.

В годы Великой Отечественной войны рядом с Павильоном Орла взорвалась фугасная бомба, купол был полуразрушен, две колонны упали в озеро, а фигура Орла, возвышавшаяся над колоннадой, исчезла.

Первая послевоенная реставрация сооружения была проведена в 1970-е годы, и, приступая к реставрации в наши дни, специалисты постарались максимально сохранить качественную работу коллег.

Реставрация Павильона Орла началась в 2022 году и на сегодняшний день полностью закончена.

Пока полюбоваться красотой Павильона Орла можно на расстоянии – с берега озера или с лодки. Попасть на Длинный остров посетители парка пока не могут, так как еще продолжаются реставрационные работы на других парковых объектах – Горбатом мостике и Террасе-пристани, ждут своей очереди паромная переправа и Понтонный мост.

Татьяна Можаева