Екатерина Дзюба из «Гатчинской правды» — среди победителей конкурса СеЗаМ

«Елена Афанасьева – женщина-праздник: массовик-затейник, клоун Цветик, тамада. Она же – Карлсон: лидер команды волонтеров, помогающей бойцам на фронте и раненым в госпиталях. Она же – отзывчивый и очень ранимый человек, прекрасная жена и мать, рукодельница и просто красавица», — так начинается материал Екатерины Дзюбы в «Гатчинской правде».

Победителей и участников СеЗаМа поздравил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

В этом году на конкурс СеЗаМ поступило более трехсот работ.

Награждение по традиции состоялось в завершение Форума средств массовой информации Северо-Запада, проходившего в этом году в 21-раз.

Программа форума включала дискуссии на актуальные темы, а также обсуждение новых технологий и инструментов в журналистике. Особое внимание было уделено актуальности нейросетей и искусственного интеллекта в создании контента.

В ходе круглых столов и панельных дискуссий участники форума смогли задать свои вопросы и получить ответы ведущих экспертов.