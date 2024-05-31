Фонд «Защитники Отечества» отметил первую годовщину

Торжественное мероприятие, посвященное годовщине организации, прошло на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Ленинградской области. Праздничная встреча объединила сотрудников фонда и их многочисленных партнеров и соратников. На мероприятии собрались ветераны боевых действий, которые активно сотрудничают с фондом, и представители общественных организаций и волонтерских движений.

Со словами благодарности выступили заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, заместитель председателя Законодательного собрания 47-го региона Татьяна Тюрина, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, руководители общественных организаций и другие единомышленники и коллеги. Прозвучали слова искренней благодарности, вручались памятные сувениры и творческие подарки.

- Сегодня у нас сложилась понятная система взаимодействия для оказания помощи бойцам СВО и их семьям в такой непростой период. Разработано большое количество мер поддержки, и эта работа ведется непрерывно. Мы и впредь будем конструктивно работать с фондом «Защитники Отечества» и находить новые варианты помощи нашим героям во всех сферах их жизни, - отметил Николай Емельянов.

За прошедший год в филиале Ленинградской области получили помощь более 4700 ветеранов и их семей. Благодарность и поздравления коллективу и руководителю филиала фонда Сергею Галяеву от руководителей Гатчинского района выразил заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов.

- Ваша забота о воинах нашей страны, отстаивающих наше право на свободную и счастливую жизнь на полях специальной военной операции, нашла отклик в сердцах жителей 47 региона и Гатчинского района. Участие, душевная щедрость и эмпатия – главное оружие каждого сотрудника фонда! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть каждый день приносит новые возможности для реализации поставленных целей! – говорится в приветственном адресе.

В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги реализации текущих проектов, включая программу обучения ветеранов гражданским профессиям на базе областного Мультицентра. А также анонсированы новые инициативы.

В завершение прошла церемония награждения ключевых ведомств, организаций, руководителей филиала фонда и лучших социальных координаторов благодарственными письмами от председателя фонда Анны Цивилевой, руководства 47-го региона и депутатов Законодательного собрания.

Напомним, что филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества» открылись 1 июня 2023 года во всех регионах России. Фонд создан по Указу Президента Российской Федерации и представляет собой уникальный проект комплексной поддержки участников СВО и членов их семей в масштабах целой страны.

Татьяна Можаева