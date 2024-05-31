Как сдавали экзамен по русскому языку в Гатчинской школе № 2

Руководитель ППЭ-16 Ирина Костромина и члены ГЭК Ирина Затула и Елена Кандыбина отмечают, что экзамены прошли в штатном режиме. В пункте проведения были подготовлены аудитории, соответствующие требованиям СанПиН. Организовано отдельное место для каждого сдающего экзамен, предусмотрены аудитории для сопровождающих обучающихся школ города Гатчины и Гатчинского района. Подготовлены помещения для общественных наблюдателей, представителей СМИ и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена, кабинет медицинского работника, пункт охраны правопорядка и посты дежурных в коридорах. Организован питьевой режим.

Особые условия были созданы для экзаменуемого с ОВЗ: время экзамена составляло 5,5 часов, был предусмотрен отдельный туалет и пандус для транспортировки в пункт проведения.

При проведении ЕГЭ в каждой аудитории ППЭ и в штабе руководителя ППЭ установлены средства видеонаблюдения. На входе в ППЭ был организован пропускной режим с использованием металлодетектора для обнаружения переносных средств связи (мобильных телефонов).

В пункте проведения экзаменов на базе МБОУ «Гатчинской СОШ № 2» установлена система подавления сигналов подвижной связи, поэтому использование мобильных телефонов было невозможным. Нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.

Участник ЕГЭ Дмитрий рассказал: «Экзамен прошел в комфортной обстановке. Сопровождающие вне аудитории внимательные, помогали ориентироваться на территории пункта проведения экзамена. Организаторы в аудитории все делали по инструкции, в начале экзамена провели подробный инструктаж».

Школьница Алина поделилась своими впечатлениями об экзамене: «В процессе проведения экзамена обстановка была спокойная и позволяла сосредоточиться на написание работы по русскому языку. Мне кажется, что я хорошо отработала все задания».

Экзаменуемые отмечали, что большое значение сыграло написание пробных ЕГЭ по данному предмету, поэтому в процедуре проведения экзамена и материалах КИМ ничего нового и неизвестного не встречалось. Задания на реальном ЕГЭ по русскому языку для ребят оказались легче, чем на пробниках. Многие считают, что справились лучше, чем планировали.