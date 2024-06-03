Где отключат свет в Гатчинском районе 4 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
4 июня с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
4 и 5 июня с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
6 июня с 10:00 до 16:00
Пудомягское СП:
КП «Павловские Дачи» (массив Дачный-1).
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