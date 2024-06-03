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Где отключат свет в Гатчинском районе 4 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

4 июня с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

 

4 и 5 июня с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

6 июня с 10:00 до 16:00

Пудомягское СП:

КП «Павловские Дачи» (массив Дачный-1).