В Петербурге перекроют движение на время проведения Петербургского международного экономического форума

Движение транспорта будет прекращено по:

- Стартовой ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;

- Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

- Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.

Также в эти дни сужается проезжая часть:

- по дороге в аэропорт;

- по Киевскому ш. на пересечении с Красносельским;

- по Петербургскому ш. на пересечении с Витебским пр.;

- на Пулковском ш. в районе съезда на Петербургское ш.

С 5 июня (с 6.00) по 8 июня (23.59) запретят движение грузовых автомобилей по:

- Пулковскому ш. от Красносельского ш. до Дунайского пр.;

- Петербургскому ш. от Пулковского ш. до Кузьминского ш.;

- Витебскому пр. от Московского ш. до Петербургского ш.

Просьба выбирать альтернативные маршруты.