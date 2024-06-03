В Петербурге перекроют движение на время проведения Петербургского международного экономического форума
С 3 по 8 июня 2024 года в связи с обеспечением безопасности в рамках проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Петербурге будет перекрыто движение.
Рубрики: Дороги
Движение транспорта будет прекращено по:
- Стартовой ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;
- Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.
Также в эти дни сужается проезжая часть:
- по дороге в аэропорт;
- по Киевскому ш. на пересечении с Красносельским;
- по Петербургскому ш. на пересечении с Витебским пр.;
- на Пулковском ш. в районе съезда на Петербургское ш.
С 5 июня (с 6.00) по 8 июня (23.59) запретят движение грузовых автомобилей по:
- Пулковскому ш. от Красносельского ш. до Дунайского пр.;
- Петербургскому ш. от Пулковского ш. до Кузьминского ш.;
- Витебскому пр. от Московского ш. до Петербургского ш.
Просьба выбирать альтернативные маршруты.
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