Благоустройство сквера «Юность» перекрыло движение
В Гатчине в связи с началом работ по благоустройству сквера «Юность» закрыт для движения Госпитальный переулок - от ул. Радищева до Центра гигиены и эпидемиологии.
Рубрики: Дороги
Просим заранее планировать маршруты и учитывать данное ограничение. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание.
Администрация Гатчинского муниципального района
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