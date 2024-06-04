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Благоустройство сквера «Юность» перекрыло движение

В Гатчине в связи с началом работ по благоустройству сквера «Юность» закрыт для движения Госпитальный переулок - от ул. Радищева до Центра гигиены и эпидемиологии.

Рубрики:  Дороги

Просим заранее планировать маршруты и учитывать данное ограничение. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание.    

Администрация Гатчинского муниципального района