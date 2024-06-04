Маршрут №107 - в новом составе

Замена подвижного состава проходит в рамках транспортной реформы в регионе. Всего до конца июля гатчинский автопарк компании пополнит 64 единицы новой техники.

Исправность машин проверили в ходе технического осмотра и обкатки в парке, после чего они получили регистрационные номера в ГАИ. Все водители, которые работают на новой технике, прошли повышение квалификации.

На этой неделе НТА планирует выпустить на линию еще 7 машин из новой партии - на маршрут №535.

Транспортная реформа официально началась в Ленинградской области в феврале этого года. Национальная Транспортная Ассоциация стала первым перевозчиком, заключившим брутто-контракт с Ленобластью. Новая техника полностью соответствует современным стандартам обслуживания пассажиров и работает на экологичном газомоторном топливе.