Ленобласть повышает информационную безопасность

На полях Петербургского международного экономического форума-2024 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с генеральным директором компании «ИКС Холдинг» Алексеем Шелобковым, цель соглашения – приобретение регионом системы хранения данных – специализированного программного и аппаратного обеспечения, предназначенного для хранения информации на цифровых носителях. Эти системы обеспечивают надежное и безопасное хранение данных и доступ к этим данным при необходимости. Системы хранения данных играют важную роль в информационной инфраструктуре региона, поскольку обеспечивают сохранность и доступность информации, защиту от киберугроз.

«Мы продолжаем перевод ИТ-инфраструктуры Ленинградской области на российские решения. Использование отечественных систем хранения данных позволит обеспечить стабильность работы цифровых систем региона, высокий уровень защиты от кибератак, утечек информации», — подчеркнул губернатор.

ООО «ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-структура, основные задачи которой — инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. «ИКС Холдинг» объединяет в единую экосистему 23 ИТ-компании, включая холдинги «Цитадель», «Форпост», «КНС групп» (YADRO), «Криптонит» и АО «Петер-Сервис» (Nexign). Сегодня «ИКС Холдинг» занимает лидирующие позиции на отечественном рынке разработки и производства ИТ-оборудования для разных отраслей экономики.