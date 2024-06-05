Поэты живут, и в Гатчине — тоже!

Как рассказала автор проекта и ведущая встречи, поэт и декламатор Ульяна Королёва, идея проекта «Поэты живут» родилась в 2016 году в Вологодской области, откуда она родом. Своё название проект получил по строчке из стихотворения Александра Башлачёва «Поэты живут и должны оставаться живыми...». В 2019 году Ульяна переехала в Санкт-Петербург и предложила проводить литературные вечера уже на его площадках.

На творческих встречах, проходящих в рамках проекта «Поэты живут», собираются современные поэты Санкт-Петербурга и других городов. В формате открытого микрофона они читают стихотворения или исполняют песни авторов, которые родились в этот месяц, стихи своих любимых поэтов, а также авторские произведения.

Месяц назад проект с успехом начал своё путешествие по Ленинградской области, заглянув сначала в Ломоносов, а теперь и в Гатчину. Главными героями встречи стали поэты, которые родились в июне - Александр Пушкин, Юнна Мориц, Антуан де Сент-Экзюпери, Анна Ахматова.

Стихи любимых июньских авторов прочитали гатчинские поэты Юлия Колбенева, Наталья Пунжина, Владимир Гамаль, Анатолий Нехай, Наталья Антонова, Юлия Лысанюк, Алена Тришина. Прозвучали и авторские произведения участников встречи.

Ульяна Королева подарила библиотеке сборник своих стихов «Осторожно, лирично». Литературное путешествие завершилось фотосессией участников проекта возле памятника А.И. Куприну.

Юлия Лысанюк