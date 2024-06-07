Гатчинские встречи у патефона

НЭП, советская кооперация, 1920-30-е годы – один из самых малоизученных, а где-то и забытых периодов истории нашей страны, что порождает немало заблуждений и откровенных фальсификаций. В истории Гатчины 1930-х годов также много белых пятен. Авторы проекта «Гордимся историей Гатчины», который получил поддержку администрации Гатчинского муниципального района, предприняли попытку вернуть из небытия гордость и славу Гатчины 1930-40-х годов – фабрику «Граммофон».

Фабрика «Граммофон» города Красногвардейска (так называлась Гатчина с 1929 по 1944 годы) - одно из ведущих предприятий Советского Союза по выпуску портативных граммофонов. Именно красногвардейская фабрика «Граммофон» (1931-1941) одной из первых в стране стала выпускать патефоны. К 1940-м годам она выпускала 525 патефонов в день. На десятилетия они прочно вошли в советский быт, были незаменимы в культурной жизни и поднимали боевой дух на фронте.

Фабрика «Граммофон» была самым крупным предприятием довоенного Красногвардейска: население города составляло всего 40 тысяч человек, а на фабрике работало около 2 тысяч. Фабрика занимала целый квартал - после войны здесь разместился завод «Гатчинсельмаш», а сейчас в фабричных корпусах на проспекте 25 Октября работают торговые центры, магазины и небольшие предприятия.

В отличии от других патефонных фабрик, она была кооперативной и не копировала зарубежные образцы, а шла своим путем. Над усовершенствованием патефонов работало собственное конструкторское бюро, где изучали чужой опыт и предлагали собственные решения. У фабрики было современное отечественное и зарубежное оборудование, три общежития, газета, спортивная команда, театральный коллектив и музей.

Сейчас память о градообразующем предприятии, как и в целом об этом периоде истории города, в большей мере утрачена. Вместе с тем интерес к истории растет, что показала выставка «Истории старого патефона». Она прошла в 2023 году в музее города Гатчины. Во время подготовки была проведена большая работа по поиску архивных материалов о довоенной жизни Гатчины, о работе фабрики и ее специалистах, об эволюции патефонов. Выставка произвела фурор. Для многих посетителей то, что они увидели, стало открытием.

Проект «Гордимся историей Гатчины», ставший продолжением и развитием этой темы, стартовал 28 мая. Теперь о фабрике «Граммофон» и патефонах-красногвардейцах можно узнать на новой выставке, разместившейся в Гатчине на ул. Володарского, д.29А, а по завершению проекта - прочитать в книге.

Работа над сбором материалов продолжается. Тому способствуют краеведческие «встречи у патефона». В экспозиции представлена Доска почета работников фабрики «Граммофон». Есть надежда, что кто-то узнает своих родных, поделится информацией. И, возможно, будет раскрыта еще одна страничка истории. Уже есть первый отклик: на этой фабрике работал брат бабушки одного их читателей газеты «Гатчинская правда». Редкими фотографиями из семейного архива поделилась ветеран завода «Буревестник» Валентина Степановна Гаврилова.

В ходе реализации проекта дополнительная информация была получена во время вечера воспоминаний для старшего поколения гатчинцев. «Чаепитие у патефона» прошло в новом музейном пространстве на ул. Володарского.

Коллекционер красногвардейских патефонов, руководитель АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко провел экскурсию по выставке, рассказал об эволюции патефонов. Гатчинцы сравнили, как звучат патефоны разного года выпуска, спели несколько песен под патефон и ответили на вопросы викторины о музыке и популярных исполнителях 1930-х годов. Самые активные знатоки истории были награждены памятными подарками с логотипом выставки. Вечер продолжился воспоминаниями о прошлом Гатчины и семейными историями о гатчинских-красногвардейских патефонах.

Во втором просветительском мероприятии проекта «Гордимся историей Гатчины» приняли участие члены Общественной палаты Гатчинского района. В уютной атмосфере, в окружении предметов быта того времени были сделаны десятки памятных фотографий. Особенным вниманием пользовалась фотозона «Окно в старую Гатчину» с видом на улицу Советскую.

В этот день были и другие приятные моменты, связанные с изучением истории. В рамках мероприятия в торжественной обстановке председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина вручила награду победителю пятого районного конкурса «Мой школьный музей – 2024. Год Памяти и Славы. Год Семьи» - ученице Гатчинской школы №2 Альбине Исламовой (руководитель Зифа Каюмовна Исламова).

Директор Гатчинского дворца молодежи, заместитель председателя Общественной палаты Виктория Чернова передала в дар новой музейной площадке коллекцию ретро-пластинок.

Члены палаты уверены, что надо проводить экскурсии по теме проекта для школьников и молодежи.

Татьяна Можаева