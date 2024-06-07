Ленобласть продолжает строить и создавать

Это важные для региона проекты, в самых разных сферах, включая логистику, пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическую отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.

- За любым инвестиционным договором идёт его реализация. Это не только создание рабочих мест, это налоги в бюджет, которые должны быть направлены, как сказал наш президент Владимир Путин, на улучшение качества жизни, на улучшение демократической ситуации. То есть мы должны инвестировать в человека, — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Главной темой экспозиции Ленинградской области стало промышленное развитие и информационная система сопровождения инвесторов «Зелёный коридор».

С помощью «Зеленого коридора для инвестора» все уровни инфраструктуры поддержки бизнеса в Ленинградской области были объединены в единую экосистему, которая позволила значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия, снизить административные барьеры для бизнеса и сократить сроки ответов на запросы с 30 до 5 дней.

Наряду с экономическими Ленинградская область подписала и целый ряд соглашений в социальной сфере. Речь идет об обязательствах компаний помогать конкретным проектам на территориях, где они работают, а также о тиражировании позитивного опыта Ленинградской области в сфере заботы об инвалидах на другие субъекты РФ.

Во время форума традиционно были оглашены итоги рейтинга инвестиционного климата по версии АСИ: с инвестпортфелем более 6,5 трлн рублей Ленинградская область занимает 10 место по итогам 2023 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области