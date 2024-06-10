По случаю пополнения в семье

За маткапиталом – в социальный фонд

С недавних пор выдачей материнского (семейного) капитала занимается Социальный фонд России. Об одной из самых важных мер господдержки для семей с детьми рассказывает начальник отдела по установлению маткапитала Татьяна ПОЛИВЦЕВА:

– Эта выплата положена женщинам, имеющим гражданство Российской Федерации; ребёнок, дающий право на получение сертификата, тоже должен быть россиянином. Сумма зависит от года рождения: женщина, родившая второго и последующего ребёнка после 1 января 2007-го, имеет на сертификате 630 тысяч 380 рублей 78 копеек. Если у женщины уже был ребёнок, и она родила второго после 1 января 2020 года, сумма на сертификате составит 833 тысячи 24 рубля 74 копейки. Сейчас также выдаётся сертификат на сумму 630,4 тыс. руб. и при рождении первого ребёнка после 1 января 2020-го.

Будущие мамы должны знать также, что маткапитал теперь выдаётся проактивно, то есть за ним не надо обращаться лично, начисления производятся по поступающим в СФР данным из других ведомств, а информация о средствах отображается в личном кабинете на портале Госуслуг.

Материнский капитал можно использовать частично или целиком – на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки или на первый взнос, на строительство жилья, на присмотр и уход в детском саду (для детей до 3 лет) или ежемесячные выплаты в зависимости от соответствия критерию нуждаемости. Он также позволяет оплатить образование любого из детей. По полному перечню возможностей использования маткапитала можно обратиться за консультацией в клиентскую службу СФР или в отдел, возглавляемый Татьяной Поливцевой, по телефону 8-81378-350-78.

– Очень популярно сейчас единое пособие, которое положено беременным и семьям, имеющим детей до 17 лет. Пособие выплачивается на каждого ребёнка, при этом оценивается критерий нуждаемости, наличие и площадь квартиры, другой собственности. Для заявителя и ребёнка обязательно гражданство Российской Федерации. Эту услугу можно получить через клиентскую службу, МФЦ или сайт Госуслуг.

Кроме того…

Социальный кодекс Ленинградской области предусматривает для семей с детьми ещё немало мер поддержки. Главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семей с детьми выборгского филиала регионального Центра социальной защиты населения Ирина ГОЛОУХОВА называет лишь некоторые из них:

– Единовременная материальная поддержка на приобретение товаров детского ассортимента и детского питания на первого ребёнка составляет 35 тысяч рублей, на второго – 45 тысяч, на третьего и последующих – 60 тысяч рублей. Среднедушевой доход при этом не должен превышать 42 450 рублей. Это достаточно высокий ценз, поэтому практически все семьи получают данную меру соцподдержки. Региональный маткапитал в размере 132775 рублей выплачивается на третьего и последующих детей.

Предусмотрена поддержка для малоимущих и многодетных семей. Данная категория ежемесячно может получать компенсацию части затрат на оплату услуг ЖКХ, раз в год выплату на приобретение школьной одежды, бесплатный проезд на автобусе к месту учёбы, льготный – на ЖД.

Клиентская служба на Выборгской, 30 принимает посетителей ежедневно с 9.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.45. В районе действуют филиалы в Рощино, Светогорске и Приморске, удалённые рабочие места специалистов ЦСЗН есть в каждом поселении. Недостающую информацию можно найти на сайте ведомства или по телефонам справочной службы 8(800)350-06-05, 8(800)100-00-01.

Первое торжество

Встреча с будущими мамами прошла в канун Дня беременных, отмечавшегося в Выборге впервые. В её ходе напомнили: одним из главных госучреждений, куда родителям новорождённых предстоит обратиться за первым в жизни малыша официальным документом – свидетельством о рождении – является управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Его руководитель Евгения МИЦКО озвучила нововведения, касающиеся процедуры регистрации новорождённого гражданина:

– Если родители состоят в браке и носят одну фамилию, то в ЗАГС может обратиться один из них, взяв с собой оба паспорта и свидетельство о заключении брака. В случае, когда родители не состоят в браке, необходимо личное присутствие и папы, и мамы; процедура несколько усложняется, поскольку помимо свидетельства о рождении ребёнка мы выдаём ещё и свидетельство об установлении отцовства. Когда родители состоят в браке, но носят разные фамилии, тоже необходимо присутствие обоих.

Новшеством прошлого года является то, что Выборгский родильный дом перешёл на выписку электронных медицинских свидетельств. Чтобы предъявить его в ЗАГС, мама должна иметь личный кабинет на портале Госуслуг и подтверждённую учётную запись. После сформирования документа в роддоме он поступает в профиль матери и единый реестр органов ЗАГС. При наличии электронного медсвидетельства о рождении можно зарегистрировать малыша посредством суперсервиса «Рождение ребёнка». При этом личный кабинет и подтверждённая учетная запись на Госуслугах должны быть и у папы. Евгения Мицко уточняет: услуга доступна родителям, состоящим в законном браке; важно не забыть указать актуальные телефоны обоих.

– Если вы хотите, чтобы событие запомнилось, пригласить родственников, у нас есть услуга торжественной регистрации рождения ребёнка. Если вы в силу обстоятельств будете вынуждены прийти к нам с малышом, то организуем всё незамедлительно, ведь регистрация рождения у нас в приоритете.

Приятным бонусом станут памятная медаль «Рождённому на земле Ленинградской» и губернаторский подарок новорождённому. В набор входят чепчики, распашонки, ползунки нейтральных цветов, универсальные для мальчиков и девочек, соска, одеяльце и другое приданое на первое время.

Максимум информации в одном месте

Выборгский родильный дом работает в нашем городе с 1940-го года. Сегодня в его составе – гинекологическое, акушерское отделения, отделение для новорождённых, операционный блок с отделением интенсивной терапии и реанимацией, в том числе для новорождённых. Главный врач Выборгского родительного дома Светлана ШЕВЧЕНКО подчёркивает: высокопрофессиональный персонал постоянно работает над повышением своей квалификации.

Наш роддом в иерархии учреждений родовспоможения находится на втором, районном, уровне. Главврач уточняет: ступенькой ниже – небольшие учреждения, рассчитанные на численность населения до 50 тысяч человек, выше – федеральные перинатальные центры.

– Природа возложила на женщину самую важную миссию зачатия, вынашивания и рождения ребёнка. Нам в Ленинградской области надо повышать рождаемость. Для комфорта пациенток много лет у нас практикуется совместное пребывание матери и ребёнка, партнёрские роды, когда разрешается находиться вместе с роженицей близкому человеку. Пеленание давно отменено, дети находятся в свободной одежде.

Светлана Шевченко рассказала будущим роженицам, что в круглосуточном режиме врачи находятся на связи с коллегами перинатальных центров, у которых могут получить в случае необходимости профессиональную консультацию, а в самых экстренных ситуациях на помощь приходит санавиация и реанимобили, перевозящие пациентов в профильные медучреждения для оказания высокотехнологичной помощи.

Если роды прошли физиологически, без осложнений, то маму с малышом выписывают на четвёртые сутки.

– Мы призываем не останавливаться на двух или трёх детях, а рожать четвёртого, пятого – в этом залог нашего будущего. Наш персонал ко всем относится доброжелательно, тем не менее мы приветствуем, чтобы женщина была на родах в сопровождении близкого человека.

Остаётся добавить, что пилотный проект для беременных был опробован год назад в некоторых регионах страны. Инициатором выступила Русская православная церковь. Осенью прошлого года на государственном уровне было решено учредить Дни беременных – 7 апреля и 7 октября.

– Этим праздником дан старт новому проекту, цель которого – увеличение рождаемости, улучшение демографической ситуации, – резюмирует Светлана Шевченко. – Мы привлекаем внимание общественности к проблемам материнства и детства и призываем, чтобы у нас было как можно больше многодетных семей.

Елена СТЕПАНОВА

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области