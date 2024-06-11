Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 июня

С 1 января 2024 года в России появился новы инструмент для формирования долгосрочных накоплений – программа долгосрочных сбережений. О целях нового инвестиционного инструмента, можно ли его считать альтернативой программе обязательного накопительного компонента, который был введен в 2001 году (6% от дохода) в интервью Финанс Mail рассказала эксперт НИФИ Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.