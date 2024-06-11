Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.06.2024 с 09:00 до 17:00 

Сяськелевское СП: 

Сяськелево, школа,

д. Реболово,

д. Войсковицы,

дет. городок «Надежда»,

д. Сеппелево,

СНТ "Кристалл",

СНТ "Пламя",

СНТ "Ленинец".

 

13.06.2024 с 09:00 до 17:00 

Большеколпанское СП: 

д. Большие Колпаны (часть).