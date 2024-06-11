Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.06.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
Сяськелево, школа,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
дет. городок «Надежда»,
д. Сеппелево,
СНТ "Кристалл",
СНТ "Пламя",
СНТ "Ленинец".
13.06.2024 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны (часть).
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