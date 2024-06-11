«Пушкин – наше всё!»

Шестого июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича. Как пояснили организаторы, в честь знаменательной даты вместо конкурса презентаций творческих команд поселений было общее праздничное шествие, где тема творческого перевоплощения не ограничивала фантазию участников. Дома культуры и творческие студии постарались на славу.

На карнавале были представлены десятки Пушкиных и сотни героев пушкинских произведений. Гатчинцы с восторгом встречали неспешно прогуливающих Татьян и Онегиных, Руслана и Людмилу, несчетное количество Золотых Рыбок, готовых исполнять желания, Черномора и витязей прекрасных, более десятка Царевен-Лебедей, конечно же, Ткачиху, Повариху и сватью бабу Бабариху, цыган, чертей, колоритного Попа и работника его Балду… Лирические герои читали стихи, характерные - угощали леденцами. И все с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

Праздничная колонна прошла по улицам города от Соборной по Карла Маркса и Леонова до Приоратского парка.

На большой сцене с видом на Черное озеро и Приоратский замок состоялась торжественная церемония открытия праздника.

Строками из произведений великого поэта гостей и участников приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко. От Законодательного собрания Ленинградской области с праздничными поздравлениями выступили депутаты Людмила Тептина и Александр Русских.

Приятным сюрпризом для любителей поэзии стало награждение победителей конкурса чтецов «Голос поэзии». В конкурсе приняли участие 50 чтецов в разных возрастных категориях. Самому маленькому участнику конкурса – 2 года 10 месяцев, самому старшему – 81 год.

Победителями в возрастной категории до 10 лет стали: 1 место –Мария Малахова (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный»); 2 место – Екатерина Федорова (отрывок из произведения «Сказка о рыбаке и рыбке»); 3 место – Артем Лукин (стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»).

Возрастная категория 11-17 лет: 1 место – Ксения Зубович (стихотворение «Клеветникам России»); 2 место – Екатерина Большакова (отрывок из произведения «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3 место – Анфиса Харизанова (отрывок из произведения «Рославлев»).

Возрастная категория от 18 лет: 1 место – Вероника Трубникова (отрывок из произведения «Евгений Онегин» - «Прощальный монолог Татьяны Лариной»); 2 место – Виктория Сулоева (стихотворение «Клеветникам России»); 3 место –Лариса Урусова (стихотворение «Телега жизни»).

Татьяна Можаева