Старинный парк усадьбы Демидовых в Тайцах - кистью художников

В этом году художникам предложили изобразить пейзажи Демидовского парка. На один день партерная часть парка превратилась в одну большую художественную мастерскую под открытым небом. Участники пленэра искали интересные виды и ракурсы, вдохновлялись образами загадочного усадебного дома, Готических ворот и живописных аллей.

По итогам пленэра создано 59 работ. Оценивало их жюри, в состав которого вошли профессиональные художники, под председательством Геннадия Садомовского, члена союза художников России, председателя РОО ЛО «Гатчинского товарищества художников».

Работы победителей представят на церемонии награждения, которая пройдет 15 июня в 18:00 в Приоратском парке на площадке фестиваля «Лето.Парк.Кино».