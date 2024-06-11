Старинный парк усадьбы Демидовых в Тайцах - кистью художников
В парке прошел пленэр в рамках традиционного арт-конкурса "Под сенью старых лип...", который Парковое агентство Ленинградской области проводит четвертый год.
Рубрики: Культура
В этом году художникам предложили изобразить пейзажи Демидовского парка. На один день партерная часть парка превратилась в одну большую художественную мастерскую под открытым небом. Участники пленэра искали интересные виды и ракурсы, вдохновлялись образами загадочного усадебного дома, Готических ворот и живописных аллей.
По итогам пленэра создано 59 работ. Оценивало их жюри, в состав которого вошли профессиональные художники, под председательством Геннадия Садомовского, члена союза художников России, председателя РОО ЛО «Гатчинского товарищества художников».
Работы победителей представят на церемонии награждения, которая пройдет 15 июня в 18:00 в Приоратском парке на площадке фестиваля «Лето.Парк.Кино».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.